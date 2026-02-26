В Госдуме предложили ввести "индекс дружелюбия" для оценки атмосферы в школах

Это даст учащимся безопасный канал для сообщения о проблемах

26 февраля 2026, 12:40, ИА Амител

Школа, ученики

"Индекс дружелюбия" для школ предложили разработать депутаты Госдумы от партии "Новые люди". Этот показатель будет оценивать уровень психологической безопасности и комфорта образовательной среды на основе анонимных опросов учеников, пишет РИА Новости.

Министр просвещения Сергей Кравцов предложил ежегодно проводить анонимные опросы школьников для выявления случаев травли, издевательств и конфликтов. На основе этих данных будет создан "Индекс дружелюбия" для каждой школы.

«Опросы будут проводиться онлайн через портал "Госуслуги", что гарантирует анонимность и точность результатов», — пишет издание.

Инициаторы считают, что "Индекс дружелюбия" поможет вовремя обнаруживать и предотвращать травлю. Ученики смогут безопасно сообщать о проблемах, а власти — оперативно принимать меры для улучшения психологической обстановки в школах. Это важно, так как в школах часто не хватает педагогов-психологов, а обязательные нормы их количества отсутствуют.

