В Госдуме предложили ввести "индекс дружелюбия" для оценки атмосферы в школах
Это даст учащимся безопасный канал для сообщения о проблемах
26 февраля 2026, 12:40, ИА Амител
"Индекс дружелюбия" для школ предложили разработать депутаты Госдумы от партии "Новые люди". Этот показатель будет оценивать уровень психологической безопасности и комфорта образовательной среды на основе анонимных опросов учеников, пишет РИА Новости.
Министр просвещения Сергей Кравцов предложил ежегодно проводить анонимные опросы школьников для выявления случаев травли, издевательств и конфликтов. На основе этих данных будет создан "Индекс дружелюбия" для каждой школы.
«Опросы будут проводиться онлайн через портал "Госуслуги", что гарантирует анонимность и точность результатов», — пишет издание.
Инициаторы считают, что "Индекс дружелюбия" поможет вовремя обнаруживать и предотвращать травлю. Ученики смогут безопасно сообщать о проблемах, а власти — оперативно принимать меры для улучшения психологической обстановки в школах. Это важно, так как в школах часто не хватает педагогов-психологов, а обязательные нормы их количества отсутствуют.
12:54:06 26-02-2026
Опросы будут проводиться онлайн через портал "Госуслуги" - и каким образом первоклассник его пройдёт? у него нет аккаунта.
И как опрос может быть анонимным, если ты его проходишь через аккаунт? всё можно отследить по IP-адресу компа.
12:54:21 26-02-2026
а у них ввести "индекс слабоумия"
13:30:02 26-02-2026
Гость (12:54:21 26-02-2026) а у них ввести "индекс слабоумия"...
Действительно, как же мы жили и выросли без "индексов дружелюбия", без ЧОПов (женщина-техничка с тряпкой не в счёт), без ЕГЭ, без МАХов... в какой то момент мы свернули не туда.
13:04:20 26-02-2026
Ну да, конечно. Вместо того, чтобы реально что-то делать с травлей в школах, они предлагают запилить очередной опрос. Где, к гадалке не ходи, будут только нужные варианты ответов и который ребенок должен будет проходить под реальной учеткой) Если она у него вообще имеется, кстати. А лучше в Максе, так будет еще удобнее. Заодно и охват мессенджером повысится. И можно сразу отправлять данные с ответами учителям. Чтобы они уже точно знали, кто в школе чем-то недоволен. Надо, кстати, еще и отдельное ведомство под эти опросы создать, с хорошими зп.
13:33:57 26-02-2026
Гость (13:04:20 26-02-2026) Ну да, конечно. Вместо того, чтобы реально что-то делать с т... А я все ждал, когда кто то про Мах напишет. Вы первый/ая. И в связи с этим Вам подарок. Ваш аккаунт на 2 недели отключается от просмотра спецслужбами! К сожалению, в настоящее время делиться такими подарками нельзя. Но работы над этой проблемой ведутся.
13:05:50 26-02-2026
"Опросы будут проводиться онлайн через портал "Госуслуги", что гарантирует анонимность и точность результатов"--------------- Подобное есть в КНДРы, когда на собраниях каждый должен рассказать о знакомых, ближних о их не хороших поступках.
13:32:24 26-02-2026
деградировали до безобразия.