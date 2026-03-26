Число пользователей Max превысило 107 млн с момента запуска
А иностранных — свыше пяти миллионов
26 марта 2026, 22:02, ИА Амител
В национальном мессенджере Max за год с момента запуска зарегистрировались более 107 миллионов пользователей. Об этом сообщили в пресс-службе компании.
Сервис начал работу 26 марта 2025 года. К марту 2026-го ежедневная аудитория приложения превысила 77 миллионов человек.
Приложение доступно в 40 странах, включая государства СНГ, Азии, Африки, Ближнего Востока и Латинской Америки. Число иностранных пользователей превысило пять миллионов.
По данным компании, пользователи ежедневно отправляют более 1,5 миллиарда сообщений и совершают около 30 миллионов звонков. В мессенджере также насчитывается около 3,6 миллиона каналов — как частных, так и публичных, включая ресурсы СМИ, блогеров и лидеров мнений. Общее число подписок на каналы превысило 200 миллионов.
Ранее сообщалось, что Минэкономразвития РФ прорабатывает возможность заселения в гостиницы с помощью мессенджера Max.
22:12:53 26-03-2026
Что это значит? 5 млн иностранных шпионов тоже скачали наше приложение Макс?
14:31:34 27-03-2026
Гость (22:12:53 26-03-2026) Что это значит? 5 млн иностранных шпионов тоже скачали наше ... Все мои друзья и знакомые из Казахстана и Беларуси активно пользуются максом. Чего и вам желают.
22:14:01 26-03-2026
Если из 107 миллионов вычесть 5 миллионов иностранцев, вычесть малых детей и пожилых людей не присоединившихся к современным технологиям, то получается что почти все уже в МАХе. Здесь ведь как, главное вовремя остановиться и не зарегистрировать больше, чем у нас людей.
23:03:58 26-03-2026
Гость (22:14:01 26-03-2026) Если из 107 миллионов вычесть 5 миллионов иностранцев, вычес... Ну да. Как и те большинство которые всегда ЗА
23:34:52 26-03-2026
Гость (22:14:01 26-03-2026) Если из 107 миллионов вычесть 5 миллионов иностранцев, вычес... В возрасте 16-65 лет в РФ порядка 75 миллионов человек , пенсионеров около 40.
22:18:08 26-03-2026
Эллочка* "людоедка" не то говорила
22:36:04 26-03-2026
Ну всё можно бы уже и остановится с продвижением куда уж больше, смартфонов то у такого количества людей нет. Согласно опубликованных данных в РФ порядка 91,9–104,3 млн пользователей смартфонов
23:59:15 26-03-2026
107 зарегистрировалось. Аудитория 77.
Значит 30 млн. уже удалили маха?
Неспроста...
08:26:21 27-03-2026
Гость (23:59:15 26-03-2026) 107 зарегистрировалось. Аудитория 77. Значит 30млн. уже... Читать не умеете. 77 млн - это ежедневная аудитория. Если бы сделали, чтобы можно было региться на десктопе без смартфонов, было бы больше. Так как не у всех новые продвинутые компы.
08:34:29 27-03-2026
Гость (08:26:21 27-03-2026) Так как не у всех новые продвинутые компы.
На компе крякнутая винда 7-ка. Без обновлений. Установлена лет 8 назад. Мах спокойно установился и работает. Или в вашем понимании продвинутый это все, что лучше 2-го пенька?
09:10:02 27-03-2026
Гость (08:34:29 27-03-2026) На компе крякнутая винда 7-ка. Без обновлений. Установле... 7-ка 64-х разрядная? Для 32-х они сделать поленились. По крайней мере на офсайте такой версии нет. Можно еще вебверсию, но там нужен qr-код и сторонний смартфон, всё будет идти тогда через него, если встанет. Это как бы не очень гуд.
09:14:37 27-03-2026
Гость (09:10:02 27-03-2026) 7-ка 64-х разрядная? Для 32-х они сделать поленились. По кра... 32-х
10:11:22 27-03-2026
Гость (09:14:37 27-03-2026) 32-х... У мну не встает. В начале процесса пишет: проц не поддерживается. Обновление сервиспаком не помогло, как и крутой яндексбраузер, который посоветовали. И такое не только у меня. Зато вдруг заработал ТМ. Бгг.
10:16:01 27-03-2026
Гость (10:11:22 27-03-2026) У мну не встает. ..
Сочувствую. Но тут вам к урологу надо наверное.
10:30:12 27-03-2026
Гость (10:16:01 27-03-2026) Сочувствую. Но тут вам к урологу надо наверное.... Юмор не к месту. К урологу - это вам, раз вы думаете в первую очередь об этом. И сочувствие ваше отнесите куда-нибудь, не нуждаюсь в нём.
01:24:41 27-03-2026
классный месс. и прекращайте ввыделываться. вам работать или стоять "в белом пальто"?
23:21:38 27-03-2026
Гость (01:24:41 27-03-2026) классный месс. и прекращайте ввыделываться. вам работать или...
Я лучше встану в белом пальто, чем соглашусь на коллаборационизм
05:33:54 27-03-2026
Добровольно принудительно... Другие мессенжеры если бы не придавили...
08:01:15 27-03-2026
Так если все прямо так радужно, то к чему тогда продолжать агрессивное навязывание сего продукта?) И да, как мы помним... че у нас там было вместо Евровидения? Так вот его посмотрело 4 млрд зрителей. И мы, конечно же, безоговорочно верим в эти цифры.
08:52:10 27-03-2026
Вранье покруче передовиц газеты Правда в СССР!
09:15:33 27-03-2026
Интервиденье вообще вон четыре миллиарда посмотрело. Так-что тут сомневаться неуместно
10:16:29 27-03-2026
У меня не установлено приложение мах, но я есть в махе, когда я хотела зайти в почту майл ру, по старому паролю не могла зайти, пришлось пройти по ссылке восстановить пароль, при введении телефона ссылка предлагала мах, почему там появился мах я так и не поняла, в почту майл ру я зашла и оказалась ещё и в махе, вот так накручивают пользователей, а в два ГИС вообще аккаунт закрылся после обновления и не возможно зайти в свой аккаунт и приложение предлагает новую регистрацию уже через сбер ib, старый аккаунт потерян, дурдом.
10:30:19 27-03-2026
Гость (10:16:29 27-03-2026) У меня не установлено приложение мах, но я есть в махе, когд... Не могу зайти в личный кабинет совкомбанка. Звоню на горячую линию, жалуюсь роботу, пришла смс с сылкой на мах. Но мне эта гадость совсем не нужна!
11:14:15 27-03-2026
Гость (10:30:19 27-03-2026) Не могу зайти в личный кабинет совкомбанка. Звоню на горячую... Да, вот так и накручивают пользователей, старый пароль для входа не работает, тебе предлагают пройти через мах, а мах и сбер ib объединили для входа, об этом даже статья была, сделали один вход для всех наших приложений, чтобы удобно было контролировать человека, все под одним колпаком, это тотальный контроль.
12:29:33 27-03-2026
Гость (11:14:15 27-03-2026) Да, вот так и накручивают пользователей, старый пароль для в...
если вы думаете, что про вас ничего не известно, то оооочень ошибаетесь. так что новое приложение о вас никому ничего нового не расскажет. ну что за дураки с манией преследования! (рука/лицо) и еще, меня умиляют такие товарищи, а вам есть что скрывать, что вы так напрягаетесь контролем? кому вы сдались вообще?
12:42:55 27-03-2026
Гость (12:29:33 27-03-2026) если вы думаете, что про вас ничего не известно, то оооо... Это все шпиЁны и бандеровцы!
12:25:47 27-03-2026
Гость (10:16:29 27-03-2026) У меня не установлено приложение мах, но я есть в махе, когд...
бедненькая, мученица)))))))))))
12:41:43 27-03-2026
Гость (10:16:29 27-03-2026) У меня не установлено приложение мах, но я есть в махе, когд... На одних устройствах стоит макс, на других нет. Во все почтовые службы, банки и тд пароли сохранились. Никто вход через макс не предлагает, за исключением госуслуг. Вежливо отказываюсь захожу по смс.
Что я делаю не так?