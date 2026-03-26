Число пользователей Max превысило 107 млн с момента запуска

А иностранных — свыше пяти миллионов

26 марта 2026, 22:02, ИА Амител

В национальном мессенджере Max за год с момента запуска зарегистрировались более 107 миллионов пользователей. Об этом сообщили в пресс-службе компании.

Сервис начал работу 26 марта 2025 года. К марту 2026-го ежедневная аудитория приложения превысила 77 миллионов человек.

Приложение доступно в 40 странах, включая государства СНГ, Азии, Африки, Ближнего Востока и Латинской Америки. Число иностранных пользователей превысило пять миллионов.

По данным компании, пользователи ежедневно отправляют более 1,5 миллиарда сообщений и совершают около 30 миллионов звонков. В мессенджере также насчитывается около 3,6 миллиона каналов — как частных, так и публичных, включая ресурсы СМИ, блогеров и лидеров мнений. Общее число подписок на каналы превысило 200 миллионов.

Ранее сообщалось, что Минэкономразвития РФ прорабатывает возможность заселения в гостиницы с помощью мессенджера Max.