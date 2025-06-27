Диван повышенной комфортности. В "Гранд Арене" рассказали, как выбрать "хозяина" гостиной

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27 июня 2025, 17:20, ИА Амител erid: 2W5zFGYsaFJ

Синий диван / Фото: "Мега Мебель"

Диван – не просто мебель, это место для отдыха и общения всей семьи. Выбрать его – задача ответственная. В "Гранд Арене" рассказали, с чего начать поиски идеального варианта.

Размер и форма

Тщательно измерьте пространство, куда планируете поставить диван, оставьте минимум 70 см для прохода. Учтите габариты и в разложенном виде.

Прямой диван – классика для любой планировки. Угловой – максимум посадочных мест, идеален для больших семей и просторных комнат. Модульный – свобода творчества, можно менять конфигурацию.

Рассчитайте места: на одного человека – 70-80 см ширины сиденья. Если часто принимаете гостей, берите с запасом.

Механизм трансформации

Варианты "Книжка" или "Тик-так" – классика. Они прочные, с высоким спальным местом. Из минусов – нужен зазор у стены для раскладывания. "Еврокнижка" тоже в числе лидеров, для нее зазор у стены не нужен.

"Выкатной" диван или "Дельфин" – частый выбор среди угловых моделей. Компактен в сложенном виде, но спальное место может быть ниже. А вот "Аккордеон" раскладывается вперед, образуя ровное спальное место без стыков, но требует пространства перед собой.

Наполнитель

Есть несколько вариантов:

ППУ (пенополиуретан). Наиболее распространенный, бывает разной плотности. Выбирайте высокую (не менее 30-40 кг/м³) – он прослужит дольше.

Периотек (аналог холлофайбера). Современный синтетический материал. Хорошо держит форму, упругий, гипоаллергенный.

Пружинные блоки (боннель, "змейка", независимые). Обеспечивают отличную ортопедическую поддержку и долговечность. Диваны с ними обычно дороже и тяжелее.

Обивка

Тканей тоже много – флок, шенилл, жаккард, микрофибра, велюр. Богатый выбор по цвету, фактуре и цене. Обращайте внимание на плотность плетения (чем выше, тем долговечнее) и тест на истираемость.

Если рассматриваете кожу – это статусно, долговечно, но требует ухода. Эко-кожа (полиуретан) – доступнее, устойчива к истиранию и влаге, но менее "дышащая".

Перед покупкой обязательно посидите на понравившейся модели. Проверьте глубину и высоту сиденья, удобство спинки. Если диван раскладной, протестируйте спальное место. Оцените каркас (предпочтительнее массив дерева (бук, береза) или качественная фанера). Соединения – шип-паз и металлические уголки надежнее клея и скоб. Проверьте швы и сборку. Строчка должна быть ровной, без торчащих ниток.

Подходящего героя гостиной можно выиграть в конкурсе от ТВК "Гранд Арена" и "Мега Мебель". Заполните заявку на участие. 12 июля 2025 года пять участников встретятся, чтобы сразиться в мини-шоу за главный приз.

Информацию об организаторе розыгрыша, о правилах его проведения, количестве призов или выигрышей, месте и порядке их получения уточняйте на сайте. Сроки проведения розыгрыша – с 11 июня по 12 июля 2025 года.

Возрастное ограничение 18+

ООО "Неаполь"

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