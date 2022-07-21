Медведицу, язык которой застрял в банке из-под сгущенки, спасли

Белую медведицу, которая вышла за помощью к людям из-за языка, застрявшего в консервной банке, спасли. Как сообщает пресс-служба Росприроднадзора, животное обнаружили в 3 км от аэропорта Диксона, поселка на севере Красноярского края.

Специалистам удалось погрузить его в сон с первого выстрела. Буквально в течение 10 минут животное было обездвижено, а банка успешно удалена. На языке оказалось множество порезов, которым потребовалась обработка.

После животное на специальной клетке, прикрепленной к вертолету, доставили к месту естественного обитания. Для медведицы оставили и запас пищи — из-за ослабления первое время она не сможет охотиться.

Напомним, что ранее животное вышло к людям в поисках помощи — язык застрял в жестяной банке из-под сгущенки. На помощь направили ветврача из Москвы, однако прибыть к месту удалось лишь через сутки из-за плохих погодных условий.