Сильные телом и духом. Кто и как борется в Алтайском крае с испепеляющими лесными пожарами

Лес, температура +50 °С, дует шквалистый ветер, под тобой машина, которая не выдерживает нагрузку и больше не заводится, над тобой — огненное пламя, несущееся по верхам деревьев. Оно выжигает весь кислород, дышать нечем, на тебе тяжёлый противопожарный костюм и ответственность за тушение пожара, который вот-вот может перекинуться на село, на дома людей. Это не кадр из фильма, а реальная ситуация, которая жарким летом 2022-го всё повторялась и повторялась в Михайловском и Угловском районах. Это потом, в середине сентября, в честь Дня работников леса и лесоперерабатывающей промышленности, сотрудники холдинга «Алтайлес» получат заслуженные награды. А тогда — в мае и июне — они бросили все силы на борьбу со стихией.

Тушили всем миром

В 2022 году пожароопасный сезон официально объявили 12 апреля, ведь возгорания начались уже тогда. Но по-настоящему загорится позже. В Рублёвском лесничестве Михайловского района полыхнуло 27 июня. День был жарким и ветреным, загорелась сухая трава. Пожар в считанные минуты стал настолько большим, что пришлось сразу же подключать авиаразведку.

«Разведка показала, что огонь идёт в сторону села Ракиты. Мы приняли решение уводить „голову“ пожара вглубь леса, Минприроды прислало „Амфибию“, сбросили воду — не допустили переход огня на село. И только к утру смогли его „поймать“. Условия были ужасные. 30 лет работаю, а первый раз увидел, как ветер менял направление четыре раза. Огонь семь раз уходил в верховья, но мы смогли его победить», — рассказывает директор ООО «Лес Сервис» (Михайловский район), кандидат сельскохозяйственных наук Александр Гоф.

И это был не последний пожар — на подведомственной ему территории в Михайловском и Волчихинском районах только за 2022 год произошло 76 возгораний более чем на 1,5 тыс. га площади.

В июле всего лишь за день случилось сразу 19 пожаров. Потушить все одновременно было невозможно, поэтому сначала их локализовали, потом тушили.

И почти всегда на борьбу с огнём выходили «всем миром»: приезжали коллеги из других лесничеств, спасатели МЧС, чем могли помогали местные власти и даже фермеры. На одном из крупных пожаров в Михайловском районе аграрии пригнали 17 автомобилей с водой, в каждом по 15-20 тонн спасительной жидкости.

За организацию тушения «рублёвского» пожара указом губернатора Алтайского края Александр Гоф был награждён медалью «За честь и мужество». Эту медаль также получил водитель пожарного автомобиля компании «Содружество» Дмитрий Скопичь и многие другие работники предприятий холдинга.

Дмитрий Скопичь был в числе тех, кто помогал коллегам в Михайловском и Угловском районах. Директор «Содружества» (Павловский и Топчихинский районы) Максим Усов отправил туда три экипажа, остальные остались дома следить за непростой ситуацией. Кроме Скопича, заслуженные награды получили уже от Минприроды ещё два человека из этой «бригады»: Андрей Еременко и Юрий Усольцев.

Они рассказывают, как там было сложно: столбики термометров поднялись до 40 градусов, дул сильный ветер, пожар был верховой. Остановить его практически невозможно. Но справились, победили.

По данным Минприроды региона, за прошедшие пять месяцев на землях лесного фонда произошло уже 573 пожара. И это в полтора раза больше, чем в прошлом году (к 15 сентября 2022 года по отношению к 15 сентября 2021-го).

Огненная волна прошла по площади 10,6 тыс. га, из них 8,6 тыс. га — это непосредственно лес. Площадь горения тоже выросла по отношению к прошлому году.

В числе горящих были участки в Ключевском, Егорьевском, Волчихинском, Михайловском и Угловском районах. В последних двух ситуация была особенно сложной. Здесь только на территориях, арендованных холдингом «Алтайлес», произошло более 300 лесных пожаров на площади 7 тыс. га.

Фото: из архива холдинга «Алтайлес»

Такого не было лет десять

То, что лето будет «горячим», было понятно ещё малоснежной зимой и малоосадочной весной. Поэтому и лесные арендаторы, и профильные органы власти готовились особенно. Но сухое лето играло против человека. По данным Минприроды, более половины пожаров (а именно 278) вызваны грозовыми разрядами. Особенно — свирепыми сухими грозами (это когда гроза есть, а дождя нет).

«Лето было жарким, ветреным, сухим. Особенно в южных районах края. Там часто бывает аномальная жара и сильные ветры, но такого погодного сочетания не было уже лет 10-12. Оттого и сложный пожароопасный сезон», — рассказал amic.ru директор по лесному хозяйству холдинга «Алтайлес», кандидат сельскохозяйственных наук Валерий Савин.

Сухая гроза очень коварная. Может ударить в дерево сегодня, да не зажечь его, а уйти в корни. А потом, на следующий день, опять же когда будет сухо и ветрено, разгореться.

Но виновата не только погода. Чуть менее половины возгораний 2022 года произошли по неустановленным причинам, но, скорее всего, из-за граждан или организаций.

Эта проблема особенно актуальна для Павловского района, по территории которого проходит нагруженная трасса и в сторону Ребрихи (а затем и Казахстана), и в сторону Камня-на-Оби.

«В сезон мы буквально захлёбываемся от пожаров. Люди останавливаются в лесу покурить, перекусить. Бросают „бычки“, а такой даже чуть-чуть непотушенный окурок может разгореться. Казалось бы, из ничего пожар. У нас в этом году уже 15 возгораний и почти все из-за человека», — рассказывает Максим Усов.

И такое не раз в 10 лет, а каждый год.

Фото: из архива холдинга «Алтайлес»

Главное — люди

На тушение пожаров в 2022-м холдинг задействовал все мощности со всех 11 предприятий. Например, на борьбу с огнём в селе Лаптев Лог Угловского района пригоняли технику практически со всего края.

Во время пожароопасного сезона на вооружении пожарной службы холдинга «Алтайлес» находится 79 пожарно-наблюдательных вышек, 56 пунктов сосредоточения противопожарного инвентаря, более 200 единиц техники (пожарных автомобилей, малых пожарных комплексов, тракторов и другой).

Но главное — это, конечно же, люди. Крупные лесные пожары тушили около 150 сотрудников.

«У нас работают настоящие герои. Представляете, какой это стресс: вокруг пожар, сверху пожар, весь кислород сгорел, дышать нечем, автомобиль заглох, а ты должен победить, спасти лес и людей», — говорит Александр Гоф.

Максим Усов добавляет: да, лесники, работающие на пожарах, — это люди, сильные духом и телом (попробуйте походить в жару в огнезащитном костюме с тяжёлым пожарным стволом в руках). Причём не обязательно, что это только молодые мужчины, на предприятиях холдинга много тех, кто работает уже по 15-20, а то и больше лет. Это люди, не раз прошедшие испытание огнём.

И всё равно каждой весной все сотрудники холдинга проходят обязательные учения. А вся техника — обязательный ремонт и обслуживание.

В год на содержание пожарной службы холдинг направляет более 200 млн рублей. Часть этих трат компенсирует государство, в прошлом году, например, это была сумма в 10 млн.

По словам Валерия Савина, холдинг «Алтайлес» тушит, разумеется, не только свои (то есть арендованные) участки, но и всё горящее лесничество.

«Когда приходит огонь, мы не делим лес на свой и чужой, все мы, жители Алтайского края, за него в ответе. Пожароопасный сезон этого года в очередной раз показывает, что леса нельзя оставлять без охраны. Сосновые приобские и ленточные боры подвержены быстрому распространению огня, переходу низовых пожаров в верховые — самые опасные и непредсказуемые, сложные для тушения. Именно поэтому охрана лесов от пожаров — приоритетное направление в работе холдинга «Алтайлес», — подчеркнул Савин.

Он добавил, что работники лесничеств и другие предприятия холдинга всегда в боевой готовности. Ведь никогда не угадаешь, какое будет лето.

Фото: из архива холдинга «Алтайлес»