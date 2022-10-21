Томенко рассказал, каких высот достиг внешнеторговый оборот Алтайского края

Губернатор Алтайского края Виктор Томенко на Международном экспортном форуме «Сделано в России» обсудил вопросы совершенствования мер поддержки российских производителей и задачи развития торгово-экономических связей с другими странами, сообщает правительство региона.

Томенко отметил, что внешнеторговый оборот Алтайского края по итогам 2021 года составил почти 2 млрд долларов, причём более 60% — экспорт, который вырос на 21% по сравнению с 2020 годом. Экспорт продукции АПК увеличился за девять месяцев 2022 года на 44% — почти 330 млн долларов. Число стран, в которые регион экспортирует продукцию, увеличилось с 87 до 99.

Фото: altairegion22.ru

Губернатор подчеркнул, что в Алтайском крае работают две важные программы: региональная программа «Экспортёр» Центра предоставления гарантий Алтайского фонда развития малого и среднего предпринимательства и программа поддержки экспортёров, которую ведёт Фонд развития Алтайского края.

«Две серьёзные программы. В первом случае используем инструменты поручительства для экспортно-ориентированных предприятий — до 70% от суммы привлекаемого кредита, во втором случае — это займы до 100 миллионов рублей на срок до пяти лет под 3% годовых. Отмечаем, что в разы увеличились обращения за такими мерами поддержки. Соответственно, видим рост результатов и по одному, и по второму направлению», — указал глава региона.

Томенко отметил, что алтайское правительство изменило подход к проведению бизнес-миссий — основное внимание фокусируется на дружественных странах (Узбекистан, Беларусь, Монголия, Армения, Турция, Киргизия, Сербия). Традиционными партнёрами остались Казахстан и Китай.