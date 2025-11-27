Глава Новосибирска призвал барнаульцев выбрать его город культурной столицей 2027 года

Сибирский город-миллионник попал в восьмерку финалистов

27 ноября 2025, 16:40, ИА Амител

Ночной Новосибирск / Фото: amic.ru

Глава Новосибирска Максим Кудрявцев обратился к барнаульцам с просьбой поддержать его город в крупном федеральном конкурсе, сообщает пресс-служба администрации столицы Алтайского края.

Новосибирск участвует в конкурсе "Культурная столица 2027 года" в числе 28 российских городов. Сибирский город-миллионник поддержали уже 300 тыс. человек. После первичного отбора он попал в восьмерку финалистов.

Параллельно с экспертной оценкой проходит народное голосование, в котором Новосибирск вышел на первое место. Чтобы остаться на этой позиции, нужна поддержка всех сибиряков.

«Уверен, наш город достоин этого звания. У нас исторически сложилась уникальная культурная среда – от классических музеев и театров до современных галерей и креативных проектов. Новосибирск – это культурный центр, известный далеко за пределами региона», – обратился глава города к сибирякам.

До 6 декабря можно проголосовать за Новосибирск на "Госуслугах". Голоса принимаются от граждан старше 14 лет. Победителя объявят 14 декабря в Москве.

Максим Кудрявцев, к слову, является уроженцем Алтайского края. Он родился в Первомайском районе в семье учителей. Сибирскую столицу возглавил в апреле 2024 года.