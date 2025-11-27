Глава Новосибирска призвал барнаульцев выбрать его город культурной столицей 2027 года
Сибирский город-миллионник попал в восьмерку финалистов
27 ноября 2025, 16:40, ИА Амител
Глава Новосибирска Максим Кудрявцев обратился к барнаульцам с просьбой поддержать его город в крупном федеральном конкурсе, сообщает пресс-служба администрации столицы Алтайского края.
Новосибирск участвует в конкурсе "Культурная столица 2027 года" в числе 28 российских городов. Сибирский город-миллионник поддержали уже 300 тыс. человек. После первичного отбора он попал в восьмерку финалистов.
Параллельно с экспертной оценкой проходит народное голосование, в котором Новосибирск вышел на первое место. Чтобы остаться на этой позиции, нужна поддержка всех сибиряков.
«Уверен, наш город достоин этого звания. У нас исторически сложилась уникальная культурная среда – от классических музеев и театров до современных галерей и креативных проектов. Новосибирск – это культурный центр, известный далеко за пределами региона», – обратился глава города к сибирякам.
До 6 декабря можно проголосовать за Новосибирск на "Госуслугах". Голоса принимаются от граждан старше 14 лет. Победителя объявят 14 декабря в Москве.
Максим Кудрявцев, к слову, является уроженцем Алтайского края. Он родился в Первомайском районе в семье учителей. Сибирскую столицу возглавил в апреле 2024 года.
16:44:37 27-11-2025
Очень нравится мне Новосибирск. Не зря он в книге рекордов числится, как молодой и быстрый. Влюбился в этот город с первого взгляда. Если бы была у меня вторая жизнь, обязательно уеду туда!
16:51:12 27-11-2025
Ну да, ну да, столица быдла ему больше подходит, убогий город
16:57:32 27-11-2025
Ну не просто так же у нас водители на трассе 54-й регион зачастую даже не глядя на номера узнают, ну очень культурные там водители.
17:19:03 27-11-2025
город недоразумение. пробки и плохие дороги.
03:04:15 28-11-2025
Гость (17:19:03 27-11-2025) город недоразумение. пробки и плохие дороги. ... трамваи ужас, маршрутки ужас, дороги на перефирии ад, обское море все в глистах...мерзотный
17:20:56 27-11-2025
Когда уже в реакциях будет клоун?
21:02:52 27-11-2025
Гость (17:20:56 27-11-2025) Когда уже в реакциях будет клоун?...
Поддерживаю! Зачем там вообще два одинаковых смеющихся смайлика?
20:52:59 27-11-2025
А я вот помню еще тех бабушек и дедушек которых эвакуировали еще детьми из Ленинграда в нашем городе их умная и вежливая речь - боже мой и в транспорте и на улице ни одного мата.
11:14:29 28-11-2025
Дороги пусть подтянет сначала хотя бы до уровня Алтайского края.