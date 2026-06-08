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Иван Янковский и Диана Пожарская стали родителями во второй раз. Трогательные фото

Звездная пара раскрыла имя малыша

08 июня 2026, 13:55, ИА Амител

Иван Янковский и Диана Пожарская после рождения второго ребенка / Фото: соцсети Дианы Пожарской
Иван Янковский и Диана Пожарская после рождения второго ребенка / Фото: соцсети Дианы Пожарской

Известные актеры Иван Янковский и Диана Пожарская во второй раз стали родителями. У них родился сын — Давид. 

Мальчик появился на свет 4 июня, рассказала пара в соцсетях, пишет Starhit.ru.

«В принципе, сказать особо нечего, кроме того, что мы счастливы, любим друг друга и рады приветствовать Давида в нашей семье. Дабл мама, дабл папа получается. Добро пожаловать, маленький Д. "Лапино" — нет лучшего места на земле, чтобы появиться на свет», — написали знаменитости в посте. 

Иван Янковский и Диана Пожарская после рождения второго ребенка / Фото: соцсети Дианы Пожарской

Счастливые родители поблагодарили сотрудников роддома и пожелали им добра и любви: 

«Спасибо каждому человеку этой огромной команды за тепло, спокойствие и, конечно, высший профессионализм! Александра Леонидовна Семенова, дорогая наша, спасибо за второго сына. Любовь и благодарность. Всем добра и любви».

В 2021 году у Янковского и Пожарской родился первый сын — Олег. Как видно на кадрах, он радостно встретил родителей, когда они приехали из роддома. Дом известной четы украсили множеством букетов цветов к их возвращению с новым членом семьи. 

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Комментарии 5

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Гость

14:02:25 08-06-2026

таки очень странное имя для русской семьи

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Гость

14:08:48 08-06-2026

Гость (14:02:25 08-06-2026) таки очень странное имя для русской семьи... К фамилиям "Янковский", "Пожарский" вполне подходит. Нормальное имя.

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Гость

16:19:36 08-06-2026

Гость (14:02:25 08-06-2026) таки очень странное имя для русской семьи...
Оно даже в православных святцах встречается 6 раз. Что тебе еще надо?

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Гость

22:54:50 08-06-2026

у них по мужской линии стойкая онкология, так что не с чем поздравлять((( увы

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Гость

23:25:46 08-06-2026

В православных святцах есть имя Давыд. А Давид это в другой религии.

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