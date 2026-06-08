Иван Янковский и Диана Пожарская стали родителями во второй раз. Трогательные фото
Звездная пара раскрыла имя малыша
08 июня 2026, 13:55, ИА Амител
Известные актеры Иван Янковский и Диана Пожарская во второй раз стали родителями. У них родился сын — Давид.
Мальчик появился на свет 4 июня, рассказала пара в соцсетях, пишет Starhit.ru.
«В принципе, сказать особо нечего, кроме того, что мы счастливы, любим друг друга и рады приветствовать Давида в нашей семье. Дабл мама, дабл папа получается. Добро пожаловать, маленький Д. "Лапино" — нет лучшего места на земле, чтобы появиться на свет», — написали знаменитости в посте.
Счастливые родители поблагодарили сотрудников роддома и пожелали им добра и любви:
«Спасибо каждому человеку этой огромной команды за тепло, спокойствие и, конечно, высший профессионализм! Александра Леонидовна Семенова, дорогая наша, спасибо за второго сына. Любовь и благодарность. Всем добра и любви».
В 2021 году у Янковского и Пожарской родился первый сын — Олег. Как видно на кадрах, он радостно встретил родителей, когда они приехали из роддома. Дом известной четы украсили множеством букетов цветов к их возвращению с новым членом семьи.
14:02:25 08-06-2026
таки очень странное имя для русской семьи
14:08:48 08-06-2026
Гость (14:02:25 08-06-2026) таки очень странное имя для русской семьи... К фамилиям "Янковский", "Пожарский" вполне подходит. Нормальное имя.
16:19:36 08-06-2026
Гость (14:02:25 08-06-2026) таки очень странное имя для русской семьи...
Оно даже в православных святцах встречается 6 раз. Что тебе еще надо?
22:54:50 08-06-2026
у них по мужской линии стойкая онкология, так что не с чем поздравлять((( увы
23:25:46 08-06-2026
В православных святцах есть имя Давыд. А Давид это в другой религии.