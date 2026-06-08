Иван Янковский и Диана Пожарская стали родителями во второй раз. Трогательные фото

Звездная пара раскрыла имя малыша

08 июня 2026, 13:55, ИА Амител

Иван Янковский и Диана Пожарская после рождения второго ребенка / Фото: соцсети Дианы Пожарской

Известные актеры Иван Янковский и Диана Пожарская во второй раз стали родителями. У них родился сын — Давид.

Мальчик появился на свет 4 июня, рассказала пара в соцсетях, пишет Starhit.ru.

«В принципе, сказать особо нечего, кроме того, что мы счастливы, любим друг друга и рады приветствовать Давида в нашей семье. Дабл мама, дабл папа получается. Добро пожаловать, маленький Д. "Лапино" — нет лучшего места на земле, чтобы появиться на свет», — написали знаменитости в посте.

Иван Янковский и Диана Пожарская после рождения второго ребенка / Фото: соцсети Дианы Пожарской

Счастливые родители поблагодарили сотрудников роддома и пожелали им добра и любви:

«Спасибо каждому человеку этой огромной команды за тепло, спокойствие и, конечно, высший профессионализм! Александра Леонидовна Семенова, дорогая наша, спасибо за второго сына. Любовь и благодарность. Всем добра и любви».

В 2021 году у Янковского и Пожарской родился первый сын — Олег. Как видно на кадрах, он радостно встретил родителей, когда они приехали из роддома. Дом известной четы украсили множеством букетов цветов к их возвращению с новым членом семьи.