"Русская Ракета" Александра Трусова показала себя в бикини после родов

Спортсменка поделилась пляжными фотографиями

29 мая 2026, 13:10, ИА Амител

Александра Игнатова (Трусова) на Мальдивах / Фото: соцсети

Известная фигуристка Александра Игнатова (в девичестве Трусова) поехала отдыхать на Мальдивы со своим девятимесячным сыном. В соцсетях она поделилась снимками в бикини.

Напомним, "Русская Ракета" родила мальчика Михаила в августе прошлого года. И находится в отличной физической форме.

Александра Игнатова (Трусова) на Мальдивах / Фото: соцсети

«Как же тут все-таки красиво», — отметила 21-летняя фигуристка.

Ранее стало известно, как Александра Трусова и Марк Кондратюк съездили на Алтай. Звезды российского спорта тогда были на сборах фигуристов страны. Спортсмены успели не только потренироваться, но и хорошо отдохнуть.