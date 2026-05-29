"Русская Ракета" Александра Трусова показала себя в бикини после родов
Спортсменка поделилась пляжными фотографиями
29 мая 2026, 13:10, ИА Амител
Александра Игнатова (Трусова) на Мальдивах / Фото: соцсети
Известная фигуристка Александра Игнатова (в девичестве Трусова) поехала отдыхать на Мальдивы со своим девятимесячным сыном. В соцсетях она поделилась снимками в бикини.
Напомним, "Русская Ракета" родила мальчика Михаила в августе прошлого года. И находится в отличной физической форме.
Александра Игнатова (Трусова) на Мальдивах / Фото: соцсети
«Как же тут все-таки красиво», — отметила 21-летняя фигуристка.
Ранее стало известно, как Александра Трусова и Марк Кондратюк съездили на Алтай. Звезды российского спорта тогда были на сборах фигуристов страны. Спортсмены успели не только потренироваться, но и хорошо отдохнуть.
13:23:44 29-05-2026
в 21 год все выглядят хорошо, вот если бы ей был 51 год с такими формами - это да, достижение
13:44:30 29-05-2026
Гость (13:23:44 29-05-2026) в 21 год все выглядят хорошо, вот если бы ей был 51 год с та... не согласен, в 21 год она выглядит лет на 28 а то и 30 можно дать. У меня жена двух родила, и выглядит получше. Так что тут хвастать нечего. Ничего особенного. еще и не понятно кто это и для чего это тут в новостях.
15:36:17 29-05-2026
Гость (13:23:44 29-05-2026) в 21 год все выглядят хорошо, вот если бы ей был 51 год с та... Неееее, не все выглядят хорошо в 21 год, некоторые в этом возрасте уже ни в одну приличную одежду не влазят, не говоря уже о бикини🤭
00:15:43 30-05-2026
Гость (13:23:44 29-05-2026) в 21 год все выглядят хорошо, вот если бы ей был 51 год с та... У меня жена в 51 год лучше выглядит. А так Александра Трусова в трусах. Ничего удивительного.
15:52:46 29-05-2026
а она ниче! няшечка....
молодец
16:43:42 29-05-2026
Кто это? Почему коротконогая?
20:27:32 29-05-2026
пиар ноунеймов такой пиар.
Вон Николь Кидман в полтинник выглядит на 30+, вот за это респект.