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"Русская Ракета" Александра Трусова показала себя в бикини после родов

Спортсменка поделилась пляжными фотографиями

29 мая 2026, 13:10, ИА Амител

Александра Игнатова (Трусова) на Мальдивах / Фото: соцсети
Александра Игнатова (Трусова) на Мальдивах / Фото: соцсети

Известная фигуристка Александра Игнатова (в девичестве Трусова) поехала отдыхать на Мальдивы со своим девятимесячным сыном. В соцсетях она поделилась снимками в бикини. 

Напомним, "Русская Ракета" родила мальчика Михаила в августе прошлого года. И находится в отличной физической форме. 

Александра Игнатова (Трусова) на Мальдивах / Фото: соцсети

«Как же тут все-таки красиво», — отметила 21-летняя фигуристка. 

Ранее стало известно, как Александра Трусова и Марк Кондратюк съездили на Алтай. Звезды российского спорта тогда были на сборах фигуристов страны. Спортсмены успели не только потренироваться, но и хорошо отдохнуть.

Фото: официальная группа Александры Трусовой

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Комментарии 7

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Гость

13:23:44 29-05-2026

в 21 год все выглядят хорошо, вот если бы ей был 51 год с такими формами - это да, достижение

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Гость

13:44:30 29-05-2026

Гость (13:23:44 29-05-2026) в 21 год все выглядят хорошо, вот если бы ей был 51 год с та... не согласен, в 21 год она выглядит лет на 28 а то и 30 можно дать. У меня жена двух родила, и выглядит получше. Так что тут хвастать нечего. Ничего особенного. еще и не понятно кто это и для чего это тут в новостях.

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Гость

15:36:17 29-05-2026

Гость (13:23:44 29-05-2026) в 21 год все выглядят хорошо, вот если бы ей был 51 год с та... Неееее, не все выглядят хорошо в 21 год, некоторые в этом возрасте уже ни в одну приличную одежду не влазят, не говоря уже о бикини🤭

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Гость

00:15:43 30-05-2026

Гость (13:23:44 29-05-2026) в 21 год все выглядят хорошо, вот если бы ей был 51 год с та... У меня жена в 51 год лучше выглядит. А так Александра Трусова в трусах. Ничего удивительного.

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Гость

15:52:46 29-05-2026

а она ниче! няшечка....
молодец

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Гость

16:43:42 29-05-2026

Кто это? Почему коротконогая?

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Гость

20:27:32 29-05-2026

пиар ноунеймов такой пиар.
Вон Николь Кидман в полтинник выглядит на 30+, вот за это респект.

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