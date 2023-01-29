Ксения Собчак объяснила, почему на Алтае не развит горнолыжный отдых

Журналистка отметила, что Алтай – не про "каталку", а про природный "дзен"

29 января 2023, 09:05, ИА Амител

Фото: соцсети Ксении Собчак

Журналистка и телеведущая Ксения Собчак рассказала, почему в Горном Алтае не развит горнолыжный отдых.

В своём аккаунте одной соцсети она отметила, что нет ответа на вопрос, в какое время года лучше ехать в этот регион, но зимний Алтай – "прекрасен, но совсем иначе".

"И, кстати, наконец узнала, почему здесь никогда не была развита горнолыжка... Сама структура снега тут другая, на вершинах супержёсткая, поэтому даже на горнолыжных курортах используют часто искусственный снег, хотя вокруг много настоящего. Поэтому Алтай не про "каталку", а про природный "дзен". Зато всё остальное – абсолютный рай", – написала журналистка.

Ранее Собчак и Глюкоза сфотографировались лёжа с раздвинутыми ногами на Алтае.