Лариса Долина намерена взыскать с покупательницы квартиры коммунальные платежи
Заслуженная артистка России готова отозвать иск, но при одном условии
25 декабря 2025, 17:18, ИА Амител
Певица Лариса Долина планирует подать иск о взыскании с новой владелицы столичной квартиры Полины Лурье платы за коммунальные услуги за полтора года. Об этом сообщает издание Baza. При этом, как подчеркивается, Полина Лурье так и не въехала в приобретенное жилье.
Спор касается квартиры в престижном районе Хамовники. Певица продала квартиру, а через некоторое время заявила, что находилась под давлением мошенников, и потребовала свои квадратные метры назад. Покупательница недвижимости при этом осталась без квартиры и денег.
Накануне Верховный суд России встал на сторону покупательницы элитной недвижимости и постановил, что Долина должна съехать из уже бывшей квартиры.
На 25 декабря назначено рассмотрение в Мосгорсуде иска о принудительном выселении Ларисы Долиной.
Если суд удовлетворит требования Полины Лурье, решение вступит в силу немедленно. В этом случае Долина обязана будет освободить квартиру в течение пяти дней.
Параллельно певица рассматривает возможность подать отдельный иск – о взыскании с Лурье коммунальных платежей за полтора года. По версии Долиной, именно она фактически пользовалась помещением и оплачивала ЖКУ, поэтому расходы должны быть компенсированы.
При этом, по информации Telegram‑канала "Осторожно, новости" со ссылкой на адвоката покупательницы Светлану Свириденко, Долина готова отказаться от иска о компенсации, если ей предоставят право проживать в квартире до 1 марта.
Ранее сообщалось, что Лурье не разрешит жить Ларисе Долиной в квартире в Хамовниках после решения суда.
17:26:04 25-12-2025
Бабка никак не может успокоиться!
17:28:23 25-12-2025
Походу твердо решила пробить дно.
17:32:01 25-12-2025
Разжаловали старушку Кудельман с народной, до заслуженной, за её проделки. И поделом.
17:41:51 25-12-2025
Кто пользовался - тот пусть и платит
17:41:54 25-12-2025
Так Лурье пусть подаст иск к Долиной об арендных платежах за 1,5 года.
19:00:34 25-12-2025
Гость (17:41:54 25-12-2025) Так Лурье пусть подаст иск к Долиной об арендных платежах за... А это еще и законно скорее всего будет
17:50:23 25-12-2025
так Лурье надо ей за проживание выставить
18:27:47 25-12-2025
У бабушки уже явно головка бо-бо,она не понимает что уже говорит или она отыгрывает свою роль пытаясь выставить себя не полноценной
22:12:34 25-12-2025
Одна у старушки надежда остаться владелицей проданной квартиры - на установление и веское доказательство прямой связи Собачкиной с мошенниками, прикарманившими деньги "околпаченной" жертвы!
23:58:05 25-12-2025
Надоели! Я думал, что больше, чем про Пухляша, писать не будут...ошибся
09:29:39 26-12-2025
Думаю, это адвокаты свистят в уши. В 70 уже голова не так варит, да и не юрист Долина. А адвокаты сосут деньги и всякую хрень несут. По квартире тоже, думаю, адвокаты были "паровозами", а Долина одобрила. Это не в оправдание Долиной, а в уничижение некоторых юристов, которые позорят звание и назначение юриста. (сам юрист).