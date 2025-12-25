Лариса Долина намерена взыскать с покупательницы квартиры коммунальные платежи

Заслуженная артистка России готова отозвать иск, но при одном условии

25 декабря 2025, 17:18, ИА Амител

Лариса Долина / Фото: vk.com/larisadolinacom

Певица Лариса Долина планирует подать иск о взыскании с новой владелицы столичной квартиры Полины Лурье платы за коммунальные услуги за полтора года. Об этом сообщает издание Baza. При этом, как подчеркивается, Полина Лурье так и не въехала в приобретенное жилье.

Спор касается квартиры в престижном районе Хамовники. Певица продала квартиру, а через некоторое время заявила, что находилась под давлением мошенников, и потребовала свои квадратные метры назад. Покупательница недвижимости при этом осталась без квартиры и денег.

Накануне Верховный суд России встал на сторону покупательницы элитной недвижимости и постановил, что Долина должна съехать из уже бывшей квартиры.

На 25 декабря назначено рассмотрение в Мосгорсуде иска о принудительном выселении Ларисы Долиной.

Если суд удовлетворит требования Полины Лурье, решение вступит в силу немедленно. В этом случае Долина обязана будет освободить квартиру в течение пяти дней.

Параллельно певица рассматривает возможность подать отдельный иск – о взыскании с Лурье коммунальных платежей за полтора года. По версии Долиной, именно она фактически пользовалась помещением и оплачивала ЖКУ, поэтому расходы должны быть компенсированы.

При этом, по информации Telegram‑канала "Осторожно, новости" со ссылкой на адвоката покупательницы Светлану Свириденко, Долина готова отказаться от иска о компенсации, если ей предоставят право проживать в квартире до 1 марта.

Ранее сообщалось, что Лурье не разрешит жить Ларисе Долиной в квартире в Хамовниках после решения суда.



