Продюсер назвал способ восстановить репутацию Ларисы Долиной после скандала с квартирой

Эксперт считает, что вернуть доверие можно только делами, а не ожиданием

23 декабря 2025, 13:35, ИА Амител

Лариса Долина / Фото: Елена Афонина / ТАСС

Репутационный кризис Ларисы Долиной, вызванный судебным делом о квартире в Хамовниках, начинает оборачиваться для певицы конкретными профессиональными и финансовыми потерями. Музыкальный продюсер и критик Павел Рудченко в интервью для aif.ru объяснил масштаб проблемы и возможный путь к ее разрешению.

Первым ощутимым ударом стал отмененный юбилейный концерт в Туле, который должен был состояться 4 января. Организаторы официально назвали причиной "нездоровый ажиотаж", однако, по мнению Рудченко, корень проблемы в катастрофически низких продажах билетов. Из 724 мест оставались непроданными 344. Продюсер предполагает, что организаторы просто просчитали риски и поняли, что мероприятие будет убыточным.

Но концерт в Туле – лишь вершина айсберга. Рудченко уверен, что серьезно сократится количество предложений для выступлений на корпоративах.

«Сегодня она является раздражающим фактором, определенным токсичным элементом. Демпинг цен не исправит ситуацию», – констатирует эксперт.

Он добавляет, что, несмотря на подпорченную репутацию, у Долиной все еще есть лояльная аудитория, но ее недостаточно для прежнего коммерческого успеха.

Говоря о возможном финале эстрадной карьеры, Рудченко осторожен:

«О том, что карьера Долиной закончена, не берусь даже предполагать».

Однако он настаивает, что для восстановления репутации певице необходимо активное публичное покаяние и изменение образа. Просто переждать скандал не получится.

«Артистка не просто должна пережидать, ей самой необходимо сделать шаги. То есть делом доказать своему слушателю, что она готова меняться, а не просто "носить корону"», – заявил продюсер.

По его мнению, путь к прощению лежит через участие в благотворительных проектах, фестивальных концертах по России и других мероприятиях "не про деньги". Долиной нужно показать, что для нее главное – не потерять зрителя.

Напомним, Верховный суд 16 декабря окончательно признал право собственности на спорную квартиру за Полиной Лурье. Мосгорсуд 25 декабря должен рассмотреть вопрос о выселении певицы. Артистка настаивает, что стала жертвой мошенников. Теперь ей предстоит не только судебная, но и публичная битва за свое имя.