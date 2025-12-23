Продюсер назвал способ восстановить репутацию Ларисы Долиной после скандала с квартирой
Эксперт считает, что вернуть доверие можно только делами, а не ожиданием
23 декабря 2025, 13:35, ИА Амител
Репутационный кризис Ларисы Долиной, вызванный судебным делом о квартире в Хамовниках, начинает оборачиваться для певицы конкретными профессиональными и финансовыми потерями. Музыкальный продюсер и критик Павел Рудченко в интервью для aif.ru объяснил масштаб проблемы и возможный путь к ее разрешению.
Первым ощутимым ударом стал отмененный юбилейный концерт в Туле, который должен был состояться 4 января. Организаторы официально назвали причиной "нездоровый ажиотаж", однако, по мнению Рудченко, корень проблемы в катастрофически низких продажах билетов. Из 724 мест оставались непроданными 344. Продюсер предполагает, что организаторы просто просчитали риски и поняли, что мероприятие будет убыточным.
Но концерт в Туле – лишь вершина айсберга. Рудченко уверен, что серьезно сократится количество предложений для выступлений на корпоративах.
«Сегодня она является раздражающим фактором, определенным токсичным элементом. Демпинг цен не исправит ситуацию», – констатирует эксперт.
Он добавляет, что, несмотря на подпорченную репутацию, у Долиной все еще есть лояльная аудитория, но ее недостаточно для прежнего коммерческого успеха.
Говоря о возможном финале эстрадной карьеры, Рудченко осторожен:
«О том, что карьера Долиной закончена, не берусь даже предполагать».
Однако он настаивает, что для восстановления репутации певице необходимо активное публичное покаяние и изменение образа. Просто переждать скандал не получится.
«Артистка не просто должна пережидать, ей самой необходимо сделать шаги. То есть делом доказать своему слушателю, что она готова меняться, а не просто "носить корону"», – заявил продюсер.
По его мнению, путь к прощению лежит через участие в благотворительных проектах, фестивальных концертах по России и других мероприятиях "не про деньги". Долиной нужно показать, что для нее главное – не потерять зрителя.
Напомним, Верховный суд 16 декабря окончательно признал право собственности на спорную квартиру за Полиной Лурье. Мосгорсуд 25 декабря должен рассмотреть вопрос о выселении певицы. Артистка настаивает, что стала жертвой мошенников. Теперь ей предстоит не только судебная, но и публичная битва за свое имя.
14:06:13 23-12-2025
бесполезно..
14:08:49 23-12-2025
Долина познакомилась со словом "canceled" - "культура отмены".
Пусть теперь на пенсию живёт.
14:23:19 23-12-2025
Да все, на пенсию пора. Не в те двери очередная звЯзда вошла.
Смириться, и растаять как лед.
И ничего страшного, молодому поколению нужно уступать дорогу, хотя....сейчас нейронки вполне не плохо замещают любую пеивцу.
А про репутацию раньше надо быол думать, когда пыталась бабла сколотить на несчастье других людей, но оказалось все слишком публично и прозрачно, и обделалась
16:08:48 23-12-2025
Опозорила всех евреев Долина (Кудельман), Бощевского подставила, у него и так два изнасилования висели, а теперь ещё из Кремля выгнали - галут.
Мы на такое смотреть не желаем!
17:04:24 23-12-2025
У Долиной давно репутации нет. Она людей, кто ниже ее считает за г@вно. В интернете полно роликов, как она с журналистами спесиво и высокомерно разговаривает. А уж с простыми людьми...
17:22:54 23-12-2025
Нам в школе в СССР говорили "Береги честь с молоду, а платье с нову". Нет у нее возможности себя реабилитировать.
08:29:27 24-12-2025
Гость (17:22:54 23-12-2025) Нам в школе в СССР говорили "Береги честь с молоду, а платье... ну почему же нет? раздать все квартиры и деньги нищим и публично у народа попросить прощения
так примерно да?
15:20:29 24-12-2025
Возможно в его словах есть доля правды, но прислушается к нему звезда? Реабилитироватся ей долго придётся. Ввиду того,что создала "эфффект Долиной " на рынке вторички и это анонсировалось на всю страну со множеством похожих историй- это сильно подорвало её творческий имидж и положение дел пострадавших таких же покупателей,как Лаурье! Её доводы по данной ситуации с недвижестью просто убило наповал большую половину страны,тем самым отвернув от себя слушателей. Возможно даже надолго. Этим она будет нести убытки ещё больше, чем есть на данный момент! Лучше она отдала эту квартиру сразу, теперь она будет терять доход! Народ не простит так сразу! Пусть готовится затянуть пояс!
15:29:26 24-12-2025
Опозорила всех евреев Долина (Кудельман), Бощевского подставила,
Борщевский сам себя подставил, уверен был, что сможет защитить мошенницу и сам на этом заработает. Жадные, бессовестные они людишки.
15:32:21 24-12-2025
Гость (08:29:27 24-12-2025) ну почему же нет? раздать все квартиры и деньги нищим и публ... Раздавать квартиры не надо,но и заявлять что у неё больше ничего нет,кроме той квартиры не стоило. Хотя в ее имуществе дом и как минимум ещё одна квартира. Создала образ несчастной, глупой женщины. Хотя это далеко не так! Была информация в интернете,что за загородный дом она не платила налоги 12 лет. Честной назвать её нельзя в таком случае! Чем она отличается от обычного человека,не платя налоги? Верно ничем! Так пусть и живёт по законам России! А незнание закона не освобождает от ответственности! А требовать деньги покупателю у мошенников- это просто треш на всю страну! Вот и пожимает плоды своих успехов! Зло всегда возвращается бумерангом!