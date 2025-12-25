Правда ли, что Ларису Долину выселят из спорной квартиры, и где она будет жить?
Мосгорсуд пересмотрит скандальное дело
25 декабря 2025, 15:25, ИА Амител
16 декабря 2025 года Верховный суд России пересмотрел скандальное дело о продаже квартиры Ларисой Долиной. Закон встал на сторону покупательницы Полины Лурье и решил, что на время разбирательств жильем будет владеть именно она. Спорный вопрос еще предстоит рассмотреть Московскому городскому суду.Летом 2024 года народная артистка продала свою пятикомнатную квартиру в Москве за 112 млн рублей, а затем объявила, что действовала под влиянием мошенников. Певица отсудила жилье у покупательницы, 34-летней Полины Лурье. При этом суд разрешил Долиной не возвращать деньги. Так Лурье осталась без квартиры и крупной суммы, что вызвало широкий общественный резонанс.
О том, выселят ли Долину после заседания в Мосгорсуде и может ли Лурье снова остаться без квартиры, – в материале amic.ru.
Когда дело Ларисы Долиной снова рассмотрят в суде?
Ларису Долину выселят из квартиры?
Где будет жить Долина после выселения из жилья в Хамовниках?
У певицы есть несколько вариантов переезда, пишет aif.ru. По данным издания, она владеет особняком в Подмосковье, тремя квартирами в Москве (в районах Лефортово, Строгино и на Якиманке) и двумя – в Латвии.
Четырехэтажный коттедж артистки площадью около 660 кв. метров расположен в поселке Славино. На этом же участке стоит дом поменьше – там живут ее дочь Ангелина и внучка Александра.
В 2011 году Долина купила две квартиры в латвийской Юрмале. Жилье находится в элитном жилом комплексе "Янтарная резиденция" и стоит около 96 млн рублей. Однако, скорее всего, артистка не сможет уехать в Латвию. Ранее она заявила, что попасть в Юрмалу ей мешают санкции.
А что Полина Лурье планирует делать со спорной квартирой?
Покупательница жилья Долиной заявила, что хочет жить в квартире со своими детьми и намерена полностью ее переделать:
«Я покупала эту квартиру для себя и для своей семьи... Я планирую пригласить дизайнера и сделать ремонт в более современном стиле», – сказала Полина Лурье в эфире программы "Пусть говорят" на Первом канале.
Также Лурье пообещала пригласить на новоселье журналистов.
Как и почему Ларису Долину "отменяют"?
Народная артистка подверглась "оголтелой травле" после слушаний по делу о квартире, заявил ее концертный директор Сергей Пудовкин. Пользователи социальных сетей стали негодовать из-за того, что Полина Лурье осталась без денег и жилья. Так, в видеороликах под известную композицию артистки "Погода в доме" ей отказывают в различных услугах, не впускают в кофейни и рестораны. Пользователи шутят, что их "развели мошенники" и требуют вернуть деньги за импульсивные покупки.
Сама Лариса Долина закрыла комментарии под своими публикациями. Под постами певицы накопились сотни негативных высказываний, и удалить их ей оказалось не под силу.
22 декабря Долина впервые появилась на сцене, после того как Полина Лурье победила в суде. Артистка выступила на концерте "Рождество с Григорием Лепсом". Публика ее выхода не оценила. Когда Долина исполнила песню, поздравила зрителей с Рождеством и ушла за кулисы, в зале стояла тишина.
