Мосгорсуд пересмотрит скандальное дело

25 декабря 2025, 15:25, ИА Амител

Лариса Долина / Фото: личная страница во "ВКонтакте"

16 декабря 2025 года Верховный суд России пересмотрел скандальное дело о продаже квартиры Ларисой Долиной. Закон встал на сторону покупательницы Полины Лурье и решил, что на время разбирательств жильем будет владеть именно она. Спорный вопрос еще предстоит рассмотреть Московскому городскому суду.Летом 2024 года народная артистка продала свою пятикомнатную квартиру в Москве за 112 млн рублей, а затем объявила, что действовала под влиянием мошенников. Певица отсудила жилье у покупательницы, 34-летней Полины Лурье. При этом суд разрешил Долиной не возвращать деньги. Так Лурье осталась без квартиры и крупной суммы, что вызвало широкий общественный резонанс.

О том, выселят ли Долину после заседания в Мосгорсуде и может ли Лурье снова остаться без квартиры, – в материале amic.ru.

1 Когда дело Ларисы Долиной снова рассмотрят в суде? Верховный суд России направил дело на рассмотрение в Московский городской суд, где 25 декабря в 16:00 (мск) и состоится заседание.

2 Ларису Долину выселят из квартиры? Именно этот вопрос решится 25 декабря. Напомним, Полина Лурье обжаловала в Верховном суде РФ решения нижестоящих инстанций, которые вернули Долиной квартиру. Дело отправили в Мосгорсуд, чтобы он пересмотрел иск Лурье о принудительном выселении певицы из квартиры.

3 Где будет жить Долина после выселения из жилья в Хамовниках? У певицы есть несколько вариантов переезда, пишет aif.ru. По данным издания, она владеет особняком в Подмосковье, тремя квартирами в Москве (в районах Лефортово, Строгино и на Якиманке) и двумя – в Латвии. Четырехэтажный коттедж артистки площадью около 660 кв. метров расположен в поселке Славино. На этом же участке стоит дом поменьше – там живут ее дочь Ангелина и внучка Александра. В 2011 году Долина купила две квартиры в латвийской Юрмале. Жилье находится в элитном жилом комплексе "Янтарная резиденция" и стоит около 96 млн рублей. Однако, скорее всего, артистка не сможет уехать в Латвию. Ранее она заявила, что попасть в Юрмалу ей мешают санкции.

4 А что Полина Лурье планирует делать со спорной квартирой? Покупательница жилья Долиной заявила, что хочет жить в квартире со своими детьми и намерена полностью ее переделать: «Я покупала эту квартиру для себя и для своей семьи... Я планирую пригласить дизайнера и сделать ремонт в более современном стиле», – сказала Полина Лурье в эфире программы "Пусть говорят" на Первом канале. Также Лурье пообещала пригласить на новоселье журналистов.