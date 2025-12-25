НОВОСТИОбщество

Правда ли, что Ларису Долину выселят из спорной квартиры, и где она будет жить?

Мосгорсуд пересмотрит скандальное дело

25 декабря 2025, 15:25, ИА Амител

Лариса Долина / Фото: личная страница во "ВКонтакте"
Лариса Долина / Фото: личная страница во "ВКонтакте"

16 декабря 2025 года Верховный суд России пересмотрел скандальное дело о продаже квартиры Ларисой Долиной. Закон встал на сторону покупательницы Полины Лурье и решил, что на время разбирательств жильем будет владеть именно она. Спорный вопрос еще предстоит рассмотреть Московскому городскому суду.Летом 2024 года народная артистка продала свою пятикомнатную квартиру в Москве за 112 млн рублей, а затем объявила, что действовала под влиянием мошенников. Певица отсудила жилье у покупательницы, 34-летней Полины Лурье. При этом суд разрешил Долиной не возвращать деньги. Так Лурье осталась без квартиры и крупной суммы, что вызвало широкий общественный резонанс. 

О том, выселят ли Долину после заседания в Мосгорсуде и может ли Лурье снова остаться без квартиры, – в материале amic.ru.

1

Когда дело Ларисы Долиной снова рассмотрят в суде?

Верховный суд России направил дело на рассмотрение в Московский городской суд, где 25 декабря в 16:00 (мск) и состоится заседание. 
2

Ларису Долину выселят из квартиры?

Именно этот вопрос решится 25 декабря. Напомним, Полина Лурье обжаловала в Верховном суде РФ решения нижестоящих инстанций, которые вернули Долиной квартиру. Дело отправили в Мосгорсуд, чтобы он пересмотрел иск Лурье о принудительном выселении певицы из квартиры.
3

Где будет жить Долина после выселения из жилья в Хамовниках?

У певицы есть несколько вариантов переезда, пишет aif.ru. По данным издания, она владеет особняком в Подмосковье, тремя квартирами в Москве (в районах Лефортово, Строгино и на Якиманке) и двумя – в Латвии.

Четырехэтажный коттедж артистки площадью около 660 кв. метров расположен в поселке Славино. На этом же участке стоит дом поменьше – там живут ее дочь Ангелина и внучка Александра. 

В 2011 году Долина купила две квартиры в латвийской Юрмале. Жилье находится в элитном жилом комплексе "Янтарная резиденция" и стоит около 96 млн рублей. Однако, скорее всего, артистка не сможет уехать в Латвию. Ранее она заявила, что попасть в Юрмалу ей мешают санкции.

4

А что Полина Лурье планирует делать со спорной квартирой?

Покупательница жилья Долиной заявила, что хочет жить в квартире со своими детьми и намерена полностью ее переделать:

«Я покупала эту квартиру для себя и для своей семьи... Я планирую пригласить дизайнера и сделать ремонт в более современном стиле», – сказала Полина Лурье в эфире программы "Пусть говорят" на Первом канале.

Также Лурье пообещала пригласить на новоселье журналистов.

5

Как и почему Ларису Долину "отменяют"?

Народная артистка подверглась "оголтелой травле" после слушаний по делу о квартире, заявил ее концертный директор Сергей Пудовкин. Пользователи социальных сетей стали негодовать из-за того, что Полина Лурье осталась без денег и жилья. Так, в видеороликах под известную композицию артистки "Погода в доме" ей отказывают в различных услугах, не впускают в кофейни и рестораны. Пользователи шутят, что их "развели мошенники" и требуют вернуть деньги за импульсивные покупки.

Сама Лариса Долина закрыла комментарии под своими публикациями. Под постами певицы накопились сотни негативных высказываний, и удалить их ей оказалось не под силу.

22 декабря Долина впервые появилась на сцене, после того как Полина Лурье победила в суде. Артистка выступила на концерте "Рождество с Григорием Лепсом". Публика ее выхода не оценила. Когда Долина исполнила песню, поздравила зрителей с Рождеством и ушла за кулисы, в зале стояла тишина.

Лариса Долина / Фото: Елена Афонина / ТАСС

Лурье не разрешит жить Ларисе Долиной в квартире в Хамовниках после решения суда

Ранее певица попросила новую владелицу дать ей пару месяцев на сбор вещей
НОВОСТИОбщество
Россия громкое дело Знаменитости

Комментарии 8

Avatar Picture
Гость

15:35:06 25-12-2025

Правда ли, что Ларису Долину выселят из спорной квартиры, и где она будет жить?

С удовольствием бы посмотрел на эту здесь пи пи пи , в окружении бомжей в подвале.

  11 Нравится
Ответить
Avatar Picture
Гость

15:49:01 25-12-2025

Жабе место на болоте...

  9 Нравится
Ответить
Avatar Picture
Гость

15:49:05 25-12-2025

Там не пора с приставкой "народная" что то делать ?

  14 Нравится
Ответить
Avatar Picture
Гость

15:51:03 25-12-2025

По данным издания, она владеет особняком в Подмосковье, тремя квартирами в Москве (в районах Лефортово, Строгино и на Якиманке) и двумя – в Латвии.

Хрена се! Еще и в историю юристпруденции вошла! Новые поколения юристов прецедент Долиной лет через 300 изучать будут еще

  9 Нравится
Ответить
Avatar Picture
Гость

16:00:56 25-12-2025

Жабу - вон!

  4 Нравится
Ответить
Avatar Picture
Гость

16:05:01 25-12-2025

Не Долина она.. А Кудельман

  5 Нравится
Ответить
Avatar Picture
Гость

16:22:04 25-12-2025

Люди . Вы почему злые такие ? Новый Год на носу . Топайте за подарками. :)))

  -4 Нравится
Ответить
Avatar Picture
Светлана

19:03:24 25-12-2025

Гость (16:22:04 25-12-2025) Люди . Вы почему злые такие ? Новый Год на носу . Топайте ... Мы не злые. Это кто-то оборзела в край(((

  3 Нравится
Ответить
Лента новостей
Все новости

Новости партнеров