Ранее певица попросила новую владелицу дать ей пару месяцев на сбор вещей

25 декабря 2025, 14:40, ИА Амител

Лариса Долина / Фото: Елена Афонина / ТАСС

После вынесения судебного решения о выселении Полина Лурье не планирует предоставлять Ларисе Долиной возможность проживать в приобретенной ею квартире, заявила адвокат покупательницы Светлана Свириденко агентству ТАСС.

«Лурье не собирается давать согласие на дальнейшее пребывание Долиной в данной жилплощади после ее выселения. Моя клиентка приобрела эту квартиру полтора года назад с целью проживания там со своими детьми», – уточнила юрист.

Ранее Свириденко сообщала, что Долина объяснила свою просьбу нехваткой времени на сборы вещей. По ее словам, певица просила о временном проживании в течение нескольких месяцев.