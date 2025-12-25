Лурье не разрешит жить Ларисе Долиной в квартире в Хамовниках после решения суда
Ранее певица попросила новую владелицу дать ей пару месяцев на сбор вещей
25 декабря 2025, 14:40, ИА Амител
После вынесения судебного решения о выселении Полина Лурье не планирует предоставлять Ларисе Долиной возможность проживать в приобретенной ею квартире, заявила адвокат покупательницы Светлана Свириденко агентству ТАСС.
«Лурье не собирается давать согласие на дальнейшее пребывание Долиной в данной жилплощади после ее выселения. Моя клиентка приобрела эту квартиру полтора года назад с целью проживания там со своими детьми», – уточнила юрист.
Ранее Свириденко сообщала, что Долина объяснила свою просьбу нехваткой времени на сборы вещей. По ее словам, певица просила о временном проживании в течение нескольких месяцев.
Комментарии 0