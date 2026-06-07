Маркетплейс обязали компенсировать покупку, сделанную ребенком без ведома матери

Стоимость случайно оформленного заказа составила 139 тысяч рублей

07 июня 2026, 21:30, ИА Амител

Дети и гаджеты / Изображение сгенерировано "Шедеврум" от ИИ YandexART / amic.ru

Московский суд обязал маркетплейс вернуть покупательнице более 139 тысяч рублей после того, как ее полуторагодовалая дочь случайно оформила заказ на 102 товара через мобильное приложение. Об этом РИА Новости сообщили со ссылкой на материалы дела.

История началась несколько лет назад, когда маленький ребенок случайно нажал кнопку оформления заказа. В корзине на тот момент находились 102 товара. Мать сразу попыталась отменить покупку, однако получила отказ, поскольку заказ уже был передан на сборку и отправку.

После того как товары поступили в пункт выдачи и истек срок их хранения, маркетплейс списал деньги с банковской карты женщины и установил отрицательный баланс в ее личном кабинете.

Спор дошел до суда. Ранее кассационная инстанция направила дело на новое рассмотрение, после чего требования покупательницы были удовлетворены.

Суд пришел к выводу, что женщина своевременно отказалась от исполнения договора купли-продажи, однако маркетплейс необоснованно отказал ей в отмене заказа.

«Суд подчеркнул, что истица незамедлительно после оформления заказа реализовала право на отказ от исполнения договора, а маркетплейс в нарушение закона "О защите прав потребителей" ей отказал», — говорится в материалах дела.

В итоге суд признал отказ в отмене заказа незаконным и постановил взыскать с маркетплейса стоимость товаров, компенсацию морального вреда, штраф и нотариальные расходы.

Как уточнили в Московском городском суде, общая стоимость случайно оформленного заказа составила 139 тысяч рублей.

Решение суда пока не вступило в законную силу и может быть обжаловано.