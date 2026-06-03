Запуск может стать частью стратегии по укреплению цифровой экосистемы Wildberries

03 июня 2026, 17:07, ИА Амител

Пункт выдачи Wildberries в Барнауле / Фото: amic.ru

Wildberries работает над созданием собственного мессенджера, который будет доступен всем пользователям. В пресс-службе RWB, объединяющей Wildberries и Russ, подтвердили РИА Новости, что тестирование уже началось.

«Разработка мессенджера является логическим продолжением развития экосистемы RWB. Новый инструмент создан с учетом опыта использования корпоративного мессенджера и других средств коммуникации внутри маркетплейса. Тестирование ведется в рамках компании», — рассказали в пресс-службе.

Wildberries активно развивает свою цифровую экосистему, охватывающую не только покупки, но и множество дополнительных сервисов.

«Коммуникация — ключевой элемент этого опыта, — говорится в официальном заявлении компании. — Пользователи обмениваются советами, обсуждают товары, делятся ссылками, выбирают подарки, взаимодействуют с продавцами и платформой».

Именно это и стало причиной создания собственного мессенджера.

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