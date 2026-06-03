Wildberries анонсировал запуск собственного мессенджера для коммуникации с покупателями
Запуск может стать частью стратегии по укреплению цифровой экосистемы Wildberries
03 июня 2026, 17:07, ИА Амител
Wildberries работает над созданием собственного мессенджера, который будет доступен всем пользователям. В пресс-службе RWB, объединяющей Wildberries и Russ, подтвердили РИА Новости, что тестирование уже началось.
«Разработка мессенджера является логическим продолжением развития экосистемы RWB. Новый инструмент создан с учетом опыта использования корпоративного мессенджера и других средств коммуникации внутри маркетплейса. Тестирование ведется в рамках компании», — рассказали в пресс-службе.
Wildberries активно развивает свою цифровую экосистему, охватывающую не только покупки, но и множество дополнительных сервисов.
«Коммуникация — ключевой элемент этого опыта, — говорится в официальном заявлении компании. — Пользователи обмениваются советами, обсуждают товары, делятся ссылками, выбирают подарки, взаимодействуют с продавцами и платформой».
Именно это и стало причиной создания собственного мессенджера.
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17:56:30 03-06-2026
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