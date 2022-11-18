Невидимый убийца. Можно ли долго прожить с сахарным диабетом и в чём опять правы наши мамы

Сахарный диабет врачи называют «неинфекционной эпидемией». Это заболевание стоит на третьем месте в списке причин смертности и инвалидности в мире. Причём ежегодно число людей, которым ставят такой диагноз, продолжает расти. Главный внештатный эндокринолог Министерства здравоохранения Алтайского края Оксана Заплавнова рассказала amic.ru, в чём опасность сахарного диабета, сколько лет может прожить человек с таким диагнозом и в чём опять оказались правы наши мамы. Также врач объяснила, чем отличаются сахарный диабет первого и второго типа и как в Алтайском крае борются с этой «эпидемией».

Пациенты с сахарным диабетом в Алтайском крае получают инсулин бесплатно. Как сообщили в региональном Министерстве здравоохранения, за 10 месяцев 2022 года лекарственным препаратом с международным непатентованным наименованием «Инсулин» (включает несколько МНН) обеспечено 16 037 льготников, в том числе 925 детей в возрасте до 18 лет.

— По всему миру, в том числе и в России, число заболевших сахарным диабетом ежегодно растёт. Насколько тревожная ситуация с этим в Алтайском крае?

— Ситуация очень тревожная. Всего в Алтайском крае порядка 100 тысяч пациентов с сахарным диабетом. Причём у подавляющего большинства — второй типа диабета. Пациентов с первым типом сахарного диабета в нашем регионе около четырёх с половиной тысяч. Из них около 1000 детей.

— А чем отличаются диабет первого и второго типов?

— Это два абсолютно разных заболевания с абсолютно разным механизмом возникновения и разным принципом лечения, но они исторически называются одинаково, так как у них есть общий признак — повышение сахара в крови.

Первый тип диабета — болезнь детей, молодых и худых. Он возникает чаще всего из-за аутоиммунных процессов. Второй тип очень сильно связан с распространённостью ожирения. Чем больше у нас людей страдают от ожирения, тем больше пациентов с сахарным диабетом второго типа.

— То есть когда наши мамы говорят: не ешь много хлеба, сахара и чипсов, не пей много газировки — диабет будет — они правы?

— Да. Если речь идёт о прибавке массы тела и диабете второго типа.

Фото: zdravalt.ru

— Со вторым типом более-менее понятно: следим за весом, правильно питаемся, больше двигаемся, чтобы его не спровоцировать. Но какие факторы запускают сахарный диабет первого типа?

— Точного ответа на этот вопрос нет. Наверное, все слышали о таком осложнении, как отторжение органов при пересадке: организм воспринимает орган как чужеродный, и вырабатывает против него антитела. Первый тип сахарного диабета — это подобная история. Организм начинает вырабатывать антитела, которые разрушают клетки собственной поджелудочной железы. Неизвестно, по какой причине это происходит. Может быть, процесс запустило какое-то инфекционное заболевание — ковид, грипп или ОРВИ. Может быть, на это повлияла наследственная предрасположенность. Например, если болеет мама сахарным диабетом первого типа, то риск заболеть ребёнку составляет 3%, если папа — 5%. Если оба родителя — 10%. При наличии наследственной предрасположенности какой-либо пусковой фактор может спровоцировать заболевание. Наследственность влияет и на развитие диабета второго типа. Но случаются и такие ситуации, когда в семье никто не болел сахарным диабетом, но у нашего пациента он проявился.

— Если диабет первого типа возникает из-за аутоиммунных процессов, значит ли это, что он может проявиться в любом возрасте, а не только у молодых?

— Всё же обычно диабет первого типа чаще возникает именно в детском или молодом возрасте. Хотя в течение последних лет мы стали наблюдать уже возрастных людей и 60-ти, и 70-ти лет, у которых начинает развиваться сахарный диабет первого типа. Причина неизвестна, но этот факт имеет место быть.

— И какой тип сахарного диабета страшнее?

— Они оба опасны и коварны. Оба требуют неусыпного внимания и постоянного контроля. При первом типе сахарного диабета человек может умереть, если вовремя не получил инсулин, — ведь поджелудочная железа не может его вырабатывать. Либо если будет длительная декомпенсация, развиваются хронические осложнения сахарного диабета — слепота, почечная недостаточность, синдром диабетической стопы и так далее.

При втором типе сахарного диабета чаще, чем у людей без диабета, возникают инфаркты и инсульты, другая сердечно-сосудистая патология: гипертония, ишемическая болезнь сердца, нарушения ритма. При длительно повышенном уровне сахара крови у них такие же осложнения на глаза, почки и ноги, как и при первом типе.

С другой стороны, у пациентов с первым типом в возрасте 45 лет и старше риск инфарктов, инсультов, другой сердечно-сосудистой патологии такой же высокий, как и у людей с вторым типом.

— Какой прогноз для человека, которому поставили диагноз «сахарный диабет»? Сколько лет он может прожить с таким заболеванием?

— Смотрите, сейчас многие люди с сахарным диабетом первого типа доживают до 75 лет и больше. То есть они заболели даже не в 20 лет, а в детском возрасте, но смогли вот так долго прожить с этой болезнью. Всё это доказывает, что продолжительность жизни с сахарным диабетом сильно зависит и от самого человека — от того, насколько хорошо он контролирует себя и параметры лечения. Если у него показатели сахара крови в течение дня приближены к значениям здорового человека, то продолжительность жизни сокращаться не будет. То же самое, если у человека второй тип сахарного диабета. Если он контролирует сахар, холестерин, артериальное давление, вес, поддерживает физическую активность — он может прожить долгую жизнь.

— Расскажите о помпах для диабетиков, о которых сейчас много говорят. Это действительно значительно облегчает жизнь людям, которые получают инсулин?

— Напомню, что мы с вами говорим именно о взрослых. Помповая инсулинотерапия — метод очень эффективный, но важно относиться к нему разумно. Если человек поставил помпу и считает, что она будет теперь всё делать за него — это не так. Помпы, которые сами регулируют сахар в крови, только разрабатываются. Надеемся, что вскоре мы получим помпы, которые сами определяют уровень сахара крови, сами рассчитывают необходимую дозу инсулина и сами её вводят, — по сути, такая искусственная поджелудочная железа. Но сейчас те помпы, которые у нас есть, требуют работы и жёсткого контроля со стороны пациента. Иногда даже может быть больше, чем если бы он находился на обычной интенсивной инсулинотерапии с использованием шприц-ручек.

То есть пациент должен очень часто определять сахар крови и уметь рассчитывать необходимую дозу инсулина. Помпа — это всего лишь один из методов введения инсулина для достижения целей лечения. И это очень хорошая методика, когда человек получает очень маленькие дозы инсулина либо не может добиться хороших показателей на традиционной инсулинотерапии, но очень хочет управлять своим заболеванием. Но и этот метод подходит не каждому, способ введения инсулина подбирает врач индивидуально совместно с пациентом. И важно, чтобы пациент соблюдал правила коррекции доз, умел и хотел работать по этой методике, использовал все настройки и возможности помпы для достижения цели лечения.

Фото: zdravalt.ru

— А где можно этому обучиться?

— Первично обучают пациента в эндокринологическом стационаре при установке помпы. Дальнейшее обучение может быть проведено в медицинских учреждениях, где были установлены помпы при госпитализации в эндокринологическое отделение или индивидуально на приёме. Кроме того, по поручению регионального Министерства здравоохранения, в Консультативно-диагностическом центре Алтайского края в мае этого года создан Краевой амбулаторный эндокринологический центр, где консультируют пациентов с редкой или сложной эндокринной патологией. Консультируют в том числе и пациентов на помповой инсулинотерапии. Мы можем помочь людям, если у них что-то не получается с лечением, требуется консультация по коррекции коэффициентов. В центре комплексно подходят и к обследованию, и к лечению пациентов с сахарным диабетом. Есть кабинеты врачей-эндокринологов, кабинет «диабетической стопы», кабинет «диабетической ретинопатии», невролога, кардиолога. Также у нас работает дневной стационар эндокринологического профиля для пациентов с сахарным диабетом, ведёт его врач-эндокринолог. Там тоже проводится подбор доз сахароснижающей терапии. Направляет на консультацию к эндокринологу или для проведения лечения в дневном стационаре лечащий врач с места жительства. Обеспечение пациентов расходными материалами к помпе по региональной и федеральной льготе в Алтайском крае происходит в рамках программы госгарантий ОМС, заявку составляет медицинская организация по месту прикрепления пациента.

— Вроде бы есть и специальные школы для пациентов с сахарным диабетом...

— Да, по решению нашего Минздрава школы для пациентов с сахарным диабетом работают при всех эндокринологических отделениях Алтайского края на постоянной основе. Это: Краевая клиническая больница; центр «Дар» (для беременных пациенток); городская больница № 5, г. Барнаул; городская больница № 2, г. Рубцовск; городская больница № 4, г. Бийск. Там ведутся групповые занятия. В индивидуальном порядке консультирование и обучение пациентов с диабетом существует на всех эндокринологических приёмах. И ещё есть онлайн-школа на сайте «Диабетовед.рф». Там — отдельные циклы лекций для пациентов с диабетом первого типа; второго — на таблетированных препаратах, инсулинотерапии; для беременных. Человек в удобное для себя время может прослушать циклы лекций по своему заболеванию и на приёме у доктора задавать уже целенаправленные вопросы. Кроме того, Министерство здравоохранения Алтайского края планирует организовать групповые школы сахарного диабета в государственных поликлиниках амбулаторной сети региона. Думаю, что до конца года этот процесс будет завершён.

— Расскажите, кто находится в зоне риска развития сахарного диабета второго типа, какие анализы и как часто нужно сдавать, чтобы обследоваться?

— Первая группа риска — это все люди старше 45 лет. После достижения этого возраста не реже, чем один раз в год человек должен сдавать анализ на сахар крови, при необходимости — тест толерантности к глюкозе.

Следующая группа риска — это люди с ожирением, гипертонией, повышенным холестерином; женщины, у которых во время беременности был гестационный сахарный диабет.

Также обязательно нужно проверить глюкозу крови, если у вас сухость во рту, постоянная жажда, частое обильное мочеиспускание.

Помните: сахарный диабет второго типа может длительное время протекать бессимптомно. Но чем раньше его выявить, тем больше шансов избежать осложнений и сохранить качество жизни. Ведите здоровый образ жизни и будьте здоровы!

Кстати, в 2022 году Минздрав Алтайского края поручил врачам усилить диспансерное наблюдение жителей региона, чтобы как можно раньше выявлять заболевания, так как в этом случае лечение будет результативнее и поможет избежать каких-либо осложнений. Для этого поликлиники актуализируют контакты пациентов, которые к ним относятся. А также приглашают на диспансеризацию и врачебный контроль пациентов с хроническими заболеваниями, в том числе и с диабетом, чтобы вовремя скорректировать лечение.

