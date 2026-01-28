Мест нет, а талонов — тем более. Жители Барнаула пожаловались на работу городского МФЦ
С подобными трудностями ежедневно сталкиваются многие горожане
Жительница Барнаула пожаловалась на трудности с получением услуг в МФЦ. По ее словам, на прошлой неделе возникла необходимость подать документы в Росреестр для узаконивания изменения границ двух смежных земельных участков, однако сделать это через центр оказалось практически невозможно.
Как рассказала подписчица Telegram-канала Barnaul 22 Екатерина, при обращении по живой очереди в МФЦ на проспекте Ленина, 6, сначала сообщили о сбое в программе, а затем заявили, что талоны закончились. При этом, по ее словам, примерно из 20 окон работали менее десяти. Сотрудники предложили записаться через бота в Max или по телефону.
Попытки записаться дистанционно результата не дали: свободных мест на ближайшие даты не оказалось, запись ведется примерно за две недели вперед. На следующий день ситуация не изменилась, а при звонке в 08:40 заявительнице сообщили, что талоны уже разобраны, и посоветовали звонить ровно в 08:00, чтобы попытаться записаться на 11 февраля.
Отдельной сложностью, по словам женщины, стало то, что для подачи заявления необходимо присутствие четырех собственников, однако в МФЦ не смогли пояснить, сколько талонов требуется в таком случае. В итоге заявительницу направили обращаться напрямую в Росреестр.
Однако и там процесс оказался непростым: после длительного общения с голосовым помощником ей удалось дозвониться до оператора, который перенаправил ее в Роскадастр. В этой организации, как утверждает Екатерина, ее готовы были принять практически сразу, но уже за плату.
«Но проблема работы МФЦ осталась нерешенная. Сколько еще разных людей пытаются попасть туда по разным жизненным вопросам и мучаются в очередях или не могут записаться?» – отметила Екатерина.
Ранее сообщалось, что функция самостоятельного подписания документов с помощью "Госключа" на портале "Госуслуги" переведена в мессенджер Max.
та же история в районных МФЦ
в филиалах только услуга по субсидиям, другие услуги недоступны
неповоротливый в крае МФЦ
22 января позвонил в МФЦ, ребенку исполнилось 14 лет и надо паспорт получать. Вчера съездили и подали документы.
в мфц талонов нет, потому что вместо главной функции - регистрации сделок с недвижимостью, они теперь в каждой бочки затычка.
все до чего дотянутся, становится дефицитом или убыточным.
МОЖЕТ МОЖНО С ДОГОВОРАМИ КУПЛИ ПРОДАЖИ, ДАРЕНИЯ, свидетельствами о праве на наследство ОБРАЩАТЬСЯ НА ПРЯМУЮ В РОСРЕЕСТР? УТОЧНЯЙТЕ У СВОИХ РИЭЛТОРОВ.
Талоны должен получать сам посетитель, тыкая кнопки электронного киоска. А вот эмфэцешники посетителей от киоска гонят, и сами тыкают и выдают талоны, а потом говорят талонов больше нет, а как проверишь если они не дают к киоску подойти. Хитрые они стали.
В прошлом году в МФЦ на пр.Ленина,179 взяли талон и через несколько минут попали к специалисту. Были рядом по другим делам, решили по пути зайти, всё получилось. народу практически не было, одни мигранты.
ДОГОВОРЫ КУПЛИ ПРОДАЖИ НЕДВИЖИМОСТИ (в том числе находящейся в долевой собственности, при продаже всеми собственниками совместно) НЕ ПОДЛЕЖАТ ОБЯЗАТЕЛЬНОМУ НОТАРИАЛЬНОМУ УДОСТОВЕРЕНИЮ. Тарифы у нотариусов очень высокие , имейте это ввиду....
Были тоже на Ленина, нужно было разблокировать Госуслуги (кстати кто не в курсе Госуслуги блокирует тебе доступ к ним на 72 часа, если ты сменил пароль, а если нужно срочно получить доступ - чеши в МФЦ, разблокируй. Это был неприятный сюрприз, раньше смена пароля проходила не так болезненно). Нам нужно было срочно, иначе невозможно было документы загрузить в ЕИС.
Никакого электронного киоска там нет вообще, сидит девочка напротив входа с видом - да как же вы меня все задолбали и выдает эти талоны. Окон работает наверное 1/5 часть только, народу толпа. Простейшая операция по разблокировке заняла в итоге почти 2 часа ожидания в очереди. Отлично работает МФЦ
Каждые полгода езжу в мфц на Ленина, 179. Народ есть конечно, но окон много. И никаких проблем никогда с талонами не было. Захожу и беру талон у регистратора сразу. Последний раз была 16 января взяла талон , только хотела присесть и сразу вызвали. Не верьте никому. МФЦ работает прекрасно
Гость (11:58:19 28-01-2026) Каждые полгода езжу в мфц на Ленина, 179. Народ есть конечно... Смотря какое МФЦ, на Ленина 6 работает просто отвратительно, 2 часа в очереди - это для вас прекрасно ?
Гость (12:06:00 28-01-2026) Смотря какое МФЦ, на Ленина 6 работает просто отвратительно,... Не поленитесь тогда и доедьте до Ленина, 179