Мест нет, а талонов — тем более. Жители Барнаула пожаловались на работу городского МФЦ

28 января 2026, 08:45, ИА Амител

Мужчины в очереди / Изображение сгенерировано YandexGPT 5 Pro / amic.ru

Жительница Барнаула пожаловалась на трудности с получением услуг в МФЦ. По ее словам, на прошлой неделе возникла необходимость подать документы в Росреестр для узаконивания изменения границ двух смежных земельных участков, однако сделать это через центр оказалось практически невозможно.

Как рассказала подписчица Telegram-канала Barnaul 22 Екатерина, при обращении по живой очереди в МФЦ на проспекте Ленина, 6, сначала сообщили о сбое в программе, а затем заявили, что талоны закончились. При этом, по ее словам, примерно из 20 окон работали менее десяти. Сотрудники предложили записаться через бота в Max или по телефону.

Попытки записаться дистанционно результата не дали: свободных мест на ближайшие даты не оказалось, запись ведется примерно за две недели вперед. На следующий день ситуация не изменилась, а при звонке в 08:40 заявительнице сообщили, что талоны уже разобраны, и посоветовали звонить ровно в 08:00, чтобы попытаться записаться на 11 февраля.

Отдельной сложностью, по словам женщины, стало то, что для подачи заявления необходимо присутствие четырех собственников, однако в МФЦ не смогли пояснить, сколько талонов требуется в таком случае. В итоге заявительницу направили обращаться напрямую в Росреестр.

Однако и там процесс оказался непростым: после длительного общения с голосовым помощником ей удалось дозвониться до оператора, который перенаправил ее в Роскадастр. В этой организации, как утверждает Екатерина, ее готовы были принять практически сразу, но уже за плату.

«Но проблема работы МФЦ осталась нерешенная. Сколько еще разных людей пытаются попасть туда по разным жизненным вопросам и мучаются в очередях или не могут записаться?» – отметила Екатерина.

