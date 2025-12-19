Самостоятельное подписание документов "Госключом" перевели в Max

Пользователей направляют в мессенджер, где нужно запустить чат-бота

19 декабря 2025, 14:15, ИА Амител

Мобильный телефон и мессенджеры / Фото: amic.ru

Функция самостоятельного подписания документов с помощью "Госключа" на портале "Госуслуги" переведена в мессенджер Max. Об этом разработчики сообщили в телеграм-канале "Госключ и все-все-все".

Теперь при попытке подписать документ через "Госуслуги" пользователя перенаправляют на страницу с предложением отправить файл в Max. Для работы необходимо запустить в мессенджере специального чат-бота, подтвердить профиль и загрузить документ.

«С реализацией сервиса через Max пользователи получают более быстрый и удобный инструмент», – отметили в канале.

Ранее файл загружали на "Госуслуги", указывали его категорию, отправляли документ в приложение "Госключ" и там же его подписывали. Новый порядок касается более 300 тысяч пользователей, ежегодно использующих сервис.

В комментариях под постом авторы канала также уточнили процедуру обновления ключа:

«Если сертификат уже истек, то получить новый возможно теми же способами, как и впервые – с подтверждением личности через загранпаспорт, личный визит в МФЦ, банк или по ЕБС».

Ранее Госдума приняла закон, обязывающий управляющие компании, товарищества собственников жилья, поставщиков коммунальных ресурсов и региональных операторов по обращению с ТКО вести общение с жильцами многоквартирных домов через чаты в мессенджере Max.