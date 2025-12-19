НОВОСТИОбщество

Самостоятельное подписание документов "Госключом" перевели в Max

Пользователей направляют в мессенджер, где нужно запустить чат-бота

19 декабря 2025, 14:15, ИА Амител

Мобильный телефон и мессенджеры / Фото: amic.ru
Мобильный телефон и мессенджеры / Фото: amic.ru

Функция самостоятельного подписания документов с помощью "Госключа" на портале "Госуслуги" переведена в мессенджер Max. Об этом разработчики сообщили в телеграм-канале "Госключ и все-все-все".

Теперь при попытке подписать документ через "Госуслуги" пользователя перенаправляют на страницу с предложением отправить файл в Max. Для работы необходимо запустить в мессенджере специального чат-бота, подтвердить профиль и загрузить документ.

«С реализацией сервиса через Max пользователи получают более быстрый и удобный инструмент», – отметили в канале.

Ранее файл загружали на "Госуслуги", указывали его категорию, отправляли документ в приложение "Госключ" и там же его подписывали. Новый порядок касается более 300 тысяч пользователей, ежегодно использующих сервис.

В комментариях под постом авторы канала также уточнили процедуру обновления ключа:

«Если сертификат уже истек, то получить новый возможно теми же способами, как и впервые – с подтверждением личности через загранпаспорт, личный визит в МФЦ, банк или по ЕБС».

Ранее Госдума приняла закон, обязывающий управляющие компании, товарищества собственников жилья, поставщиков коммунальных ресурсов и региональных операторов по обращению с ТКО вести общение с жильцами многоквартирных домов через чаты в мессенджере Max.

Комментарии 8

Avatar Picture
Шинник

14:18:09 19-12-2025

я так понимаю теперь мошенники будут гоняться за "Макс"ом ?

  7 Нравится
Ответить
Avatar Picture
Гость

14:20:24 19-12-2025

«С реализацией сервиса через MAX пользователи получают более быстрый и удобный инструмент», — отметили в канале.////Для мошенников

  7 Нравится
Ответить
Avatar Picture
Гость

14:43:56 19-12-2025

Насильственные продвигатели импортозамещательского выкидыша МАХ (читать русскими буквами) , с серверов США, вы или трусы наденьте или крестик снимите

  13 Нравится
Ответить
Avatar Picture
Гость

15:07:30 19-12-2025

Ну лично я бы это еще как-то переварил если бы этот сервис базировался на государственной, а не коммерческой платформе. Тем более не на платформе этих светлоликих и с незапятнанной репутацией.

  5 Нравится
Ответить
Avatar Picture
Гость

15:43:04 19-12-2025

А МАХ когда заблокируют?

  10 Нравится
Ответить
Avatar Picture
Шинник

16:36:09 19-12-2025

Гость (15:43:04 19-12-2025) А МАХ когда заблокируют?... ... и будем общаться СМС-ками.
Не зря же Пчелайн в тарифе даёт 1млн. смс-сок

  3 Нравится
Ответить
Avatar Picture
Гость

17:37:27 19-12-2025

Перевести эцп в мессенджер болталку.
Можно.
Но блин ЗАЧЕМ?? Автоваз, выручай срочно

  0 Нравится
Ответить
Avatar Picture
Гость

21:51:09 19-12-2025

Чем больше навязывают Макс, тем больше сопротивление, и тем более сращивание Макс и госуслуг вызывает желание удалить госуслуги.

  2 Нравится
Ответить
