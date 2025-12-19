Самостоятельное подписание документов "Госключом" перевели в Max
Пользователей направляют в мессенджер, где нужно запустить чат-бота
19 декабря 2025, 14:15, ИА Амител
Функция самостоятельного подписания документов с помощью "Госключа" на портале "Госуслуги" переведена в мессенджер Max. Об этом разработчики сообщили в телеграм-канале "Госключ и все-все-все".
Теперь при попытке подписать документ через "Госуслуги" пользователя перенаправляют на страницу с предложением отправить файл в Max. Для работы необходимо запустить в мессенджере специального чат-бота, подтвердить профиль и загрузить документ.
«С реализацией сервиса через Max пользователи получают более быстрый и удобный инструмент», – отметили в канале.
Ранее файл загружали на "Госуслуги", указывали его категорию, отправляли документ в приложение "Госключ" и там же его подписывали. Новый порядок касается более 300 тысяч пользователей, ежегодно использующих сервис.
В комментариях под постом авторы канала также уточнили процедуру обновления ключа:
«Если сертификат уже истек, то получить новый возможно теми же способами, как и впервые – с подтверждением личности через загранпаспорт, личный визит в МФЦ, банк или по ЕБС».
Ранее Госдума приняла закон, обязывающий управляющие компании, товарищества собственников жилья, поставщиков коммунальных ресурсов и региональных операторов по обращению с ТКО вести общение с жильцами многоквартирных домов через чаты в мессенджере Max.
14:18:09 19-12-2025
я так понимаю теперь мошенники будут гоняться за "Макс"ом ?
14:20:24 19-12-2025
«С реализацией сервиса через MAX пользователи получают более быстрый и удобный инструмент», — отметили в канале.////Для мошенников
14:43:56 19-12-2025
Насильственные продвигатели импортозамещательского выкидыша МАХ (читать русскими буквами) , с серверов США, вы или трусы наденьте или крестик снимите
15:07:30 19-12-2025
Ну лично я бы это еще как-то переварил если бы этот сервис базировался на государственной, а не коммерческой платформе. Тем более не на платформе этих светлоликих и с незапятнанной репутацией.
15:43:04 19-12-2025
А МАХ когда заблокируют?
16:36:09 19-12-2025
Гость (15:43:04 19-12-2025) А МАХ когда заблокируют?... ... и будем общаться СМС-ками.
Не зря же Пчелайн в тарифе даёт 1млн. смс-сок
17:37:27 19-12-2025
Перевести эцп в мессенджер болталку.
Можно.
Но блин ЗАЧЕМ?? Автоваз, выручай срочно
21:51:09 19-12-2025
Чем больше навязывают Макс, тем больше сопротивление, и тем более сращивание Макс и госуслуг вызывает желание удалить госуслуги.