Мошенники выдают себя за участковых, чтобы обмануть россиян
Злоумышленники используют доверие к полиции, чтобы выманить деньги у граждан
09 сентября 2025, 12:30, ИА Амител
В России зафиксирована новая схема телефонного мошенничества, связанная с представлением злоумышленников участковыми. Об этом сообщил Telegram-канал "Вестник киберполиции России".
По данным канала, преступники звонят потенциальным жертвам, представляясь сотрудниками полиции, и утверждают, что выявлена "группа мошенников". Далее они оставляют номер телефона для связи. После этого поступает повторный звонок уже с другого номера, во время которого человека запугивают и под предлогом защиты его средств убеждают перевести деньги.
«Лжесотрудники дают подробные инструкции, утверждая, что выполнение указаний необходимо для задержания преступников. В результате жертвы добровольно переводят средства злоумышленникам», – пишет Telegram-канал.
Правоохранительные органы напоминают, что настоящие сотрудники полиции не требуют перевода денег и не ведут подобных телефонных разговоров.
Ранее сообщалось, что на Алтае женщина перевела 40 тысяч мошенникам, когда "страховалась" от мошенников.
13:30:16 09-09-2025
"Злоумышленники используют доверие к полиции"
🤣🤣🤣
21:10:33 09-09-2025
Гость из будущего (13:30:16 09-09-2025) "Злоумышленники используют доверие к полиции"🤣🤣🤣... Тоже улыбнуло
13:56:50 09-09-2025
У нас участковый обходил квартиры и призывал мошенников посылать на три буквы. Посылаю всех мошенников и не мошенников на три буквы и знаете, помогает жить без проблем.