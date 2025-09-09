Мошенники выдают себя за участковых, чтобы обмануть россиян

Злоумышленники используют доверие к полиции, чтобы выманить деньги у граждан

09 сентября 2025, 12:30, ИА Амител

Полиция / Фото: amic.ru / Екатерина Смолихина

В России зафиксирована новая схема телефонного мошенничества, связанная с представлением злоумышленников участковыми. Об этом сообщил Telegram-канал "Вестник киберполиции России".

По данным канала, преступники звонят потенциальным жертвам, представляясь сотрудниками полиции, и утверждают, что выявлена "группа мошенников". Далее они оставляют номер телефона для связи. После этого поступает повторный звонок уже с другого номера, во время которого человека запугивают и под предлогом защиты его средств убеждают перевести деньги.

«Лжесотрудники дают подробные инструкции, утверждая, что выполнение указаний необходимо для задержания преступников. В результате жертвы добровольно переводят средства злоумышленникам», – пишет Telegram-канал.

Правоохранительные органы напоминают, что настоящие сотрудники полиции не требуют перевода денег и не ведут подобных телефонных разговоров.

Ранее сообщалось, что на Алтае женщина перевела 40 тысяч мошенникам, когда "страховалась" от мошенников.