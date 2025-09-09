Бийчанка думала, что помогает любимому купить вещь, а перечислила деньги мошенникам
Аферисты попросили перевести 16,5 тыс. рублей
09 сентября 2025, 10:10, ИА Амител
В Алтайском крае мошенники обманули 22-летнюю жительницу Бийска, написав ей от имени ее парня, сообщает региональное МВД.
«Получила сообщение в мессенджере от своего молодого человека. Возлюбленный попросил перевести ему 16,5 тыс. рублей для оплаты заказа на маркетплейсе. При этом деньги необходимо было отправить не на банковский счет, а на указанный в переписке номер», – рассказали в ведомстве.
Девушка перевела деньги. Уже вечером молодой человек обнаружил, что его аккаунт в мессенджере взломали мошенники, которые от его имени рассылали сообщения с просьбами помочь деньгами.
Ранее мошенники заставили студентку из Барнаула убедить своего парня взять в кредит 500 тысяч.
11:36:00 09-09-2025
Умничка. Заботливая. Доверчивая. Любящая. Мне бы такую.
13:17:20 09-09-2025
Гость (11:36:00 09-09-2025) Умничка. Заботливая. Доверчивая. Любящая. Мне бы такую....
такая и по миру пустить может
18:57:32 09-09-2025
Гость (13:17:20 09-09-2025) такая и по миру пустить может... На раз сойдет, не успеет.