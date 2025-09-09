Бийчанка думала, что помогает любимому купить вещь, а перечислила деньги мошенникам

Аферисты попросили перевести 16,5 тыс. рублей

09 сентября 2025, 10:10, ИА Амител

Девушка / Изображение сгенерировано ИИ FusionBrain.AI от Sber AI / amic.ru

В Алтайском крае мошенники обманули 22-летнюю жительницу Бийска, написав ей от имени ее парня, сообщает региональное МВД.

«Получила сообщение в мессенджере от своего молодого человека. Возлюбленный попросил перевести ему 16,5 тыс. рублей для оплаты заказа на маркетплейсе. При этом деньги необходимо было отправить не на банковский счет, а на указанный в переписке номер», – рассказали в ведомстве.

Девушка перевела деньги. Уже вечером молодой человек обнаружил, что его аккаунт в мессенджере взломали мошенники, которые от его имени рассылали сообщения с просьбами помочь деньгами.

