НОВОСТИПроисшествия

Бийчанка думала, что помогает любимому купить вещь, а перечислила деньги мошенникам

Аферисты попросили перевести 16,5 тыс. рублей

09 сентября 2025, 10:10, ИА Амител

Девушка / Изображение сгенерировано ИИ FusionBrain.AI от Sber AI / amic.ru
В Алтайском крае мошенники обманули 22-летнюю жительницу Бийска, написав ей от имени ее парня, сообщает региональное МВД.

«Получила сообщение в мессенджере от своего молодого человека. Возлюбленный попросил перевести ему 16,5 тыс. рублей для оплаты заказа на маркетплейсе. При этом деньги необходимо было отправить не на банковский счет, а на указанный в переписке номер», – рассказали в ведомстве.

Девушка перевела деньги. Уже вечером молодой человек обнаружил, что его аккаунт в мессенджере взломали мошенники, которые от его имени рассылали сообщения с просьбами помочь деньгами.

Ранее мошенники заставили студентку из Барнаула убедить своего парня взять в кредит 500 тысяч.

Девушка / Изображение сгенерировано нейросетью Dall-E / amic.ru

На Алтае девушка, несмотря на сомнения, попалась на многоступенчатую уловку мошенников

Оформила кредиты, добавила к этой сумме личные накопления и отправила на "безопасный счет"
Avatar Picture
Гость

11:36:00 09-09-2025

Умничка. Заботливая. Доверчивая. Любящая. Мне бы такую.

  -6 Нравится
Ответить
Avatar Picture
Гость

13:17:20 09-09-2025

Гость (11:36:00 09-09-2025) Умничка. Заботливая. Доверчивая. Любящая. Мне бы такую....
такая и по миру пустить может

  -5 Нравится
Ответить
Avatar Picture
Musik

18:57:32 09-09-2025

Гость (13:17:20 09-09-2025) такая и по миру пустить может... На раз сойдет, не успеет.

  -3 Нравится
Ответить
