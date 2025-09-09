На Алтае женщина перевела 40 тысяч мошенникам, когда "страховалась" от мошенников

В одном из мессенджеров поступил звонок с неизвестного номера

09 сентября 2025, 11:00, ИА Амител

Женщина на работе / Изображение сгенерировано с помощью нейросети Kandinsky by Sber AI / amic.ru

В Алтайском крае мошенники обманули 34-летнюю жительницу Новоалтайска, сообщает региональное МВД.

«В одном из мессенджеров поступил звонок с неизвестного номера. Звонивший убедил пострадавшую в необходимости сделать страховку», – рассказали в ведомстве.

Женщина зашла в свое банковское приложение и сделала три денежных перевода на общую сумму 40 тысяч рублей по указанным мошенником реквизитам.

