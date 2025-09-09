НОВОСТИПроисшествия

На Алтае женщина перевела 40 тысяч мошенникам, когда "страховалась" от мошенников

09 сентября 2025, 11:00, ИА Амител

Женщина на работе / Изображение сгенерировано с помощью нейросети Kandinsky by Sber AI / amic.ru
В Алтайском крае мошенники обманули 34-летнюю жительницу Новоалтайска, сообщает региональное МВД.

«В одном из мессенджеров поступил звонок с неизвестного номера. Звонивший убедил пострадавшую в необходимости сделать страховку», – рассказали в ведомстве.

Женщина зашла в свое банковское приложение и сделала три денежных перевода на общую сумму 40 тысяч рублей по указанным мошенником реквизитам.

Ранее "доктор из Германии" обманул женщину в Алтайском крае, мамой поклявшись вернуть деньги.

Avatar Picture
Гость

11:16:36 09-09-2025

А что, так можно было?

Avatar Picture
Гость

11:24:09 09-09-2025

вот это молодец! вот это хвалю!

Avatar Picture
гость

17:19:31 12-09-2025

Гость (11:24:09 09-09-2025) вот это молодец! вот это хвалю!... Нее не молодец, если он так страховки продаёт, такой продажник нужен очень многим, мог без уголовки зарабатывать))

