На Алтае женщина перевела 40 тысяч мошенникам, когда "страховалась" от мошенников
В одном из мессенджеров поступил звонок с неизвестного номера
09 сентября 2025, 11:00, ИА Амител
Женщина на работе / Изображение сгенерировано с помощью нейросети Kandinsky by Sber AI / amic.ru
В Алтайском крае мошенники обманули 34-летнюю жительницу Новоалтайска, сообщает региональное МВД.
«В одном из мессенджеров поступил звонок с неизвестного номера. Звонивший убедил пострадавшую в необходимости сделать страховку», – рассказали в ведомстве.
Женщина зашла в свое банковское приложение и сделала три денежных перевода на общую сумму 40 тысяч рублей по указанным мошенником реквизитам.
11:16:36 09-09-2025
А что, так можно было?
11:24:09 09-09-2025
вот это молодец! вот это хвалю!
17:19:31 12-09-2025
Гость (11:24:09 09-09-2025) вот это молодец! вот это хвалю!... Нее не молодец, если он так страховки продаёт, такой продажник нужен очень многим, мог без уголовки зарабатывать))