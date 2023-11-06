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Названы самые популярные места для новогоднего отдыха в России

Тройку лидеров возглавляют две столицы

06 ноября 2023, 08:05, ИА Амител

Фото: pxhere.com
Фото: pxhere.com

Турагенты рассказали о лучших местах для новогоднего отдыха в России. Об этом сообщают "Известия".

Чаще всего люди покупают путевки в Москву. Это направление выбирают 24% клиентов. Ночь в отеле столицы в праздники обойдется примерно в 6,5 тысячи рублей. 

Второе место в рейтинге занял Санкт-Петербург, который выбирают 12% опрошенных. Здесь за ночь нужно будет отдать от шести тысяч рублей и больше.

Третью строчку в списке самых популярных направлений занял город Сочи – 8%. Здесь сутки проживания будут дороже – от семи тысяч рублей.

Алтай в список популярных новогодних направлений не вошел. 

Туризм

Комментарии 9

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Гость

08:19:51 06-11-2023

Помните мем: Ёлочка мне нравиться???!!! )))

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Гость

09:55:20 06-11-2023

Гость (08:19:51 06-11-2023) Помните мем: Ёлочка мне нравиться???!!! )))... Простите, но правильно «нравится».

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Гость

08:24:20 06-11-2023

В Москве на Новый Год просто волшебно! Прошлый праздник встречали там. Получили массу замечательных впечатлений!

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Элен без ребят

11:19:29 06-11-2023

Гость (08:24:20 06-11-2023) В Москве на Новый Год просто волшебно! Прошлый праздник встр... да, там красота)

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Гость

13:21:45 06-11-2023

Гость (08:24:20 06-11-2023) В Москве на Новый Год просто волшебно! Прошлый праздник встр... Да, но по популярным местам (Никольская улица, Красная площадь, площадь Революции, площадь перед Большим театром и т.д.) в это время не протолкнуться. Везде толпы такие, что идут как пингвины мелкими шагами и друг другу в затылок дышат.

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Гость

08:45:52 06-11-2023

Про Крым не забыли ?

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Гость

09:56:10 06-11-2023

Диван.кресло.кровать.

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Элен без ребят

11:18:35 06-11-2023

а я бы в Ялту хотела на НГ, но работа не отпускает :/

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Святой

23:25:25 06-11-2023

Новый год, как я помню с детства встречают в своём родном доме! Так, как я советский человек и этот НГ встречу дома, если Всевышний позволит! Мира, здоровья и много, много радостей всем хорошим людям,тгде бы не были в новогоднюю ночь!!!

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