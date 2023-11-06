Названы самые популярные места для новогоднего отдыха в России

Тройку лидеров возглавляют две столицы

06 ноября 2023, 08:05, ИА Амител

Фото: pxhere.com

Турагенты рассказали о лучших местах для новогоднего отдыха в России. Об этом сообщают "Известия".

Чаще всего люди покупают путевки в Москву. Это направление выбирают 24% клиентов. Ночь в отеле столицы в праздники обойдется примерно в 6,5 тысячи рублей.

Второе место в рейтинге занял Санкт-Петербург, который выбирают 12% опрошенных. Здесь за ночь нужно будет отдать от шести тысяч рублей и больше.

Третью строчку в списке самых популярных направлений занял город Сочи – 8%. Здесь сутки проживания будут дороже – от семи тысяч рублей.

Алтай в список популярных новогодних направлений не вошел.