Одноэтажный Барнаул. Как изменились цены на частные дома и как выбрать лучший вариант

В последние годы частный сектор Барнаула и пригорода значительно разросся — малоэтажное строительство в моде. Но вместе со спросом растут и цены. Сколько сегодня стоит построить красивый дом и правда ли, что это дешевле, чем купить квартиру. Об этом amic.ru рассказал руководитель строительной компании «2 этажа» Андрей Берг. Он также поведал о том, какие фасады и окна сейчас в моде, и почему небольшой дом круче большого.

— Андрей, на фоне специальной военной операции рынок как-то меняется, цены растут?

— Цены не растут. Пока непонятно, что будет на фоне частичной мобилизации. Но клиенты есть, и меньше их не становится.

— А после резкого роста весной 2022 года цены на стройматериалы ведь так и не откатились на докризисный уровень?

— К сожалению, нет. Они выросли на некоторые позиции в три раза, а подешевели всего процентов на 25-30. Например, одна секция радиатора зимой стоила 400 рублей, в марте подскочила до 1,1 тыс., а теперь её можно купить за 600-700 рублей.

— Соответственно, и дома подорожали?

— Да, но в компании «2 этажа» не существенно, всего на 400-500 тысяч в среднем. Например, самый популярный сейчас дом площадью 85 «квадратов» до февраля стоил 5,6 млн, после роста цен на стройматериалы объективно пришлось поднять, но всего до 6 млн. То есть не как с квартирами, где было подорожание на 30, а то и 50%.

И это при том, что мы ничуть не ужались в качестве. Единственное, от чего мы тогда отказались — финская принудительная система вентиляции, потому что она выросла в цене в два раза. Но сейчас и её вернули.

Андрей Берг, руководитель строительной компании «2 этажа» / Фото: amic.ru

— Из-за роста цен на строительные материалы как изменились предпочтения покупателей? Стали, например, отказываться от двухэтажных домов, от большой площади?

— Такое действительно происходит, но не только из-за цен. Эта тенденция идёт уже года четыре. Раньше на одноэтажные дома почти не было спроса, теперь спроса почти нет на двухэтажные.

То же и с площадью. Люди всё чаще воспринимают дом как альтернативу квартире. У нас есть проекты по 85-100 «квадратов», и такие дома по полезной площади, по удобству пространства намного выигрышнее, чем, скажем, дома на 120 «квадратов» у конкурентов. В доме ведь надо не только ремонт сделать, но и содержать потом многие годы.

Сейчас самые популярные варианты — как раз до 100 кв. м, а дом в 85 кв. м — наиболее «ходовой». Только в этом году мы продали с десяток готовых домов такой площади и ещё столько же построили под заказ. Там три спальни, санузел, котельная и кухня-гостиная, никакого ненужного пространства в виде коридоров и больших холлов. Это, кстати, тоже тенденция: люди всё чаще отказываются от «вычурных» планировок в пользу удобных типовых.

В наших домах продуманные планировки. У нас есть около двух десятков типовых проектов. Мы проверяли их годами, постоянно совершенствовали, убирали лишнее, добавляли новое. Если делать под заказ, то понравившийся вариант можно будет посмотреть в уже построенном доме на продажу. Согласитесь, очень удобно. А если надо, можем и скорректировать — немного подвинуть стены, убрать или добавить окна.

Очень хорошая альтернатива квартире, учитывая цену. Сейчас новая квартира даже в спальном районе «квадратов» на 65 стоит около 7 млн рублей, а у нас полноценный дом с участком — 6 млн.

Дома, которые возводит «2 этажа» / Фото: amic.ru

— Что входит в эти 6 млн?

— Дом в предчистовой отделке, участок земли 7-11 соток, огороженный забором. И подключение всех коммуникаций. Остаётся сделать только косметический ремонт.

Мы строим из «Сибита» — одного из лучших газобетонных блоков в Сибири. Обязательно заливаем армпояса, перекрытия только железобетонные, надёжная кровля из металлочерепицы в ветро- и пароизоляцией и многое другое. Мы не экономим на качестве и соблюдаем все необходимые технологии. Строим дома для клиентов так же, как и строили бы для себя — это наше главное правило.

Облицовка из кирпича, мокрый фасад или комбинированный: кирпич плюс дерево. Последний вариант самый модный, сейчас почти все так выбирают. Что же касается цвета, то всё чаще берут графит.

Скоро мы презентуем новую линейку домов в стиле барнхаус (дома в амбарном стиле, без перегородок между комнатами и крышей, — прим. ред.). Это современное направление в домостроении, оно развито в центральной части России, но и в Сибирь уже заходит. У нас в разработке сейчас также новая серия проектов в стиле хай-тек с плоскими кровлями, с комбинированным фасадом (керамогранит, дерево, декоративная штукатурка и металл).

То есть это уже совсем другие дома: стильные и современные, которые обязательно приглянутся тем, кто мечтает о жилье не таком, как у всех.

Андрей Берг, руководитель строительной компании «2 этажа» / Фото: amic.ru

— А как насчёт окон в пол, сейчас ведь тоже это модно?

— Почти все наши новые дома с окнами в пол. Мы живём в Сибири, всегда хочется больше света. Технологии шагнули вперёд, и сейчас можно не переживать, что зимой будет холодно. Мы хорошо утепляем фундамент, сам дом, монтируем качественную систему отопления. Да и под витражным окном всегда делаем внутрипольный конвектор. Все окна в домах из пятикамерного профиля с энергоэффективным стеклопакетом 40 мм.

— И где вы строите такие дома?

— Мы можем построить на участке клиента в любом районе или пригороде Барнаула. А комплексную застройку проводим в новом жилом комплексе «Палитра» (рядом с Фирсовой слободой). Посёлок получился очень хороший, аккуратный и с участком леса в самом центре, альтернативы ему на данный момент нет. Наших там 110 участков, на 40 мы уже возвели или возводим дома. В половину из них люди заедут уже до конца года.

ЖК «Палитра» / Фото: amic.ru

— Если человек думает о покупке или строительстве дома под заказ, стоит ли это делать сейчас? Или подождать?

— Я не вижу оснований откладывать приобретение хоть готового, хоть строящегося дома сейчас. Я в сфере недвижимости 10 лет, и за это время жильё ни разу не подешевело. Сегодня всё равно дом будет стоить меньше, чем завтра.

— А если хочется дом, но на своём участке? Да и вообще, стоит ли брать строящиеся сейчас, ведь зима на носу?

— Зимой строить можно и мы это делаем. Единственное, что в холодное время года не выполняем монолитные работы — заливку фундамента и подводку коммуникаций. Всё остальное — спокойно, все технологии позволяют.

В этом зимнем сезоне у нас будет 24 объекта строительства. К марту-апрелю будут уже готовые дома.

— То есть кризис не особенно повлиял на вашу компанию?

— Даже наоборот, мы стали расширяться, есть планы и мы идём к осуществлению. В этом году мы существенно увеличили штат, построили в два раза больше объектов, чем годом ранее. Сейчас одновременно возводим около 20 домов.

Более того, мы выходим на новый рынок — купили в Новосибирске несколько земельных участков «на пробу». Жилищное строительство — важнейшая составляющая экономики.

«2 этажа» (ИП Берг Андрей Анатольевич)

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