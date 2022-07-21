Огромный замок с выходом к реке продают за 100 млн рублей под Барнаулом

Огромный «замок» выставили на продажу в микрорайоне Светлый села Бобровка. Согласно объявлению на Avito, приобрести коттедж общей площадью более чем в 515 квадратных метров с участком в 35 соток можно за 100 млн рублей.

Продавец отметил, что участок разделен на несколько зон — сад с плодовыми деревьями, сквер-парк, в котором расположен гостевой дом с камином, а также зона для круглогодичного использования для приема гостей и личного пользования с печкой-коптильней, зоной барбекю, печью для пиццы и другим.

Кроме того, на участке имеется выход к реке, зимняя и летняя беседка, а также винный погреб. Отмечается, что добраться до дома от Барнаула можно всего за 30 минут по трассе.