В пригороде Барнаула на торгах продают участок, принадлежащий устроившему смертельное ДТП бизнесмену

В селе Санниково Первомайского района на продажу выставлен земельный участок, принадлежащий Александру Руденко. Он известен тем, что в 2018 году устроил смертельное ДТП в центре Барнаула. Средства от продажи недвижимости пойдут в счёт материального ущерба, который запросили пострадавшие и родственники погибших.

Земельный участок, выставленный на торги, находится в селе Санников, на ул. Восточной, 20. Его площадь — 19 соток. Территория предназначена для строительства частного дома. Начальная стоимости земли — 2,09 млн рублей.

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Александр Руденко — бизнесмен, который 15 октября 2018 года стал виновником ДТП на перекрёсте пр. Ленина и ул. Анатолия. Предприниматель сел за руль BMW X6 в состоянии алкогольного опьянения, пронёсся на красный свет светофора и врезался в автомобиль Renault Scenic. В результате аварии погибли две девочки трёх и пяти лет и молодая женщина. Водитель и ещё один пассажир получили серьёзные травмы. Суд приговорил Александра Руденко к восьми с половиной годам колонии. Также он должен выплатить пострадавшим и семьям погибших 17,7 млн рублей.

Имущество, которое арестовали у бизнесмена, оценили в 25 млн рублей. Это автомобиль BMW X6, прицеп, квартира, несколько нежилых помещений и земельных участков, дом в с. Зудилово, часы, мобильные телефоны.

Кстати, в октябре приставы выставили на торги квартиру площадью 120 квадратных метров на Змеиногорском тракте, 102/20. Её оценили почти в 20 млн рублей. Однако за несколько дней до начала аукцион отменили.