В ТРЦ Galaxy сработала пожарная сигнализация

Эвакуировать посетителей не пришлось

22 февраля 2026, 18:32, ИА Амител

Фото: ГУ МЧС России по Алтайскому краю

В барнаульском ТРЦ Galaxy произошло "кратковременное срабатывание пожарной сигнализации", рассказали в ГУ МЧС по Алтайскому краю.

«Причиной стала техническая неисправность ручного извещателя. Благодаря слаженным действиям службы безопасности ситуация была взята под контроль в считанные минуты. Специалисты оперативно выявили и локализовали ложный сигнал», — говорится в сообщении.

Эвакуация посетителей и сотрудников не потребовалась, поскольку угрозы возгорания не было. Торговый центр работает в штатном режиме.

Ранее в Барнауле мальчику оторвало палец на эскалаторе в ТРЦ.