В ТРЦ Galaxy сработала пожарная сигнализация
Эвакуировать посетителей не пришлось
22 февраля 2026, 18:32, ИА Амител
Фото: ГУ МЧС России по Алтайскому краю
В барнаульском ТРЦ Galaxy произошло "кратковременное срабатывание пожарной сигнализации", рассказали в ГУ МЧС по Алтайскому краю.
«Причиной стала техническая неисправность ручного извещателя. Благодаря слаженным действиям службы безопасности ситуация была взята под контроль в считанные минуты. Специалисты оперативно выявили и локализовали ложный сигнал», — говорится в сообщении.
Эвакуация посетителей и сотрудников не потребовалась, поскольку угрозы возгорания не было. Торговый центр работает в штатном режиме.
Ранее в Барнауле мальчику оторвало палец на эскалаторе в ТРЦ.
Масленницу, поди, сжигали?