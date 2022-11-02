1000 номеров и современные развлечения: Томенко представили концепцию «Белокурихи Горной»

Губернатору Алтайского края Виктору Томенко представили концепцию туристической территории «Белокуриха Горная». Как сообщает пресс-служба правительства региона, 2 ноября он провел рабочее совещание с руководством и экспертами корпорации «Туризм.РФ» — о сотрудничестве в рамках нацпроекта «Туризм и индустрия гостеприимства».

Сейчас концепция «Белокурихи Горной» предполагает собой строительство на площади 53,4 га 6 объектов с номерным фондом более 1 000 номеров, а также создание современной оздоровительной и развлекательной инфраструктуры. Также предполагается подведение к курорту радонопровода — в соответствии с поручением премьер-министра России Михаила Мишустина.

Новый курорт сможет увеличить турпоток в край на 200 тысяч человек ежегодно. По оценкам экспертов объём инвестиций в «Белокуриху Горную» составит 21,2 млрд рублей.

Томенко одобрил концепцию и распорядился создать рабочую группу для оперативного решения всех вопросов развития новой курортной территории.