105 единиц снегоуборочной техники будут дежурить в Барнауле в ночь на 19 ноября

105 единиц снегоуборочной техники МБУ «Автодорстрой» заступят на дежурство в ночь с 18 на 19 ноября. Об этом сообщает пресс-центр мэрии краевой столицы.

Отмечается, что 34 коммунальных дорожных машины выйдут для противогололёдной обработки и механизированного подметания проезжей части, а ещё 11 тракторов со щётками — для уборки тротуаров.

Вывоз снега будут обеспечивать девять автогрейдеров, семь снегопогрузчиков и тридцать самосвалов.

Работы планируются выполнять на проспектах Ленина, Комсомольском, Красноармейском, Социалистическом, площади Победы, улицах Короленко, Партизанской, Молодёжной, Гоголя, Балтийской, Островского, Малахова, 50 лет СССР.