Авария с участием автобуса произошла на выделенной полосе в Барнауле

Предположительно, легковой автомобиль попытался выехать на полосу для общественного транспорта

30 ноября 2022, 18:44

На выделенной полосе на проспекте Строителей в Барнауле произошла авария. Согласно снимкам, которые сделал корреспондент amic.ru, в ней приняли участие автобус и легковой автомобиль.

Предположительно, легковушка пыталась повернуть на выделенную полосу. Подробности происшествия уточняются. Пострадавших в аварии, скорее всего, нет.

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