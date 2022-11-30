Авария с участием автобуса произошла на выделенной полосе в Барнауле
Предположительно, легковой автомобиль попытался выехать на полосу для общественного транспорта
30 ноября 2022, 18:44
На выделенной полосе на проспекте Строителей в Барнауле произошла авария. Согласно снимкам, которые сделал корреспондент amic.ru, в ней приняли участие автобус и легковой автомобиль.
Предположительно, легковушка пыталась повернуть на выделенную полосу. Подробности происшествия уточняются. Пострадавших в аварии, скорее всего, нет.
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