Авария с участием автобуса произошла на выделенной полосе в Барнауле

На выделенной полосе на проспекте Строителей в Барнауле произошла авария. Согласно снимкам, которые сделал корреспондент amic.ru, в ней приняли участие автобус и легковой автомобиль.

Предположительно, легковушка пыталась повернуть на выделенную полосу. Подробности происшествия уточняются. Пострадавших в аварии, скорее всего, нет.