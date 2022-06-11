Автопробег на ретроавтомобилях по Чуйскому тракту стартовал в Барнауле. Фоторепортаж

11 июня от Шишковской библиотеки в Барнауле стартовал ретропробег «Колесо истории — 2022». За шесть дней водители на раритетных машинах преодолеют 1,5 тысячи километров по Чуйскому тракту. Корреспондент amic.ru побывал на месте и сфотографировал старт автомобильного пробега.

Как рассказывал организатор, представитель Алтайской федерации автоспорта Евгений Смирнов, идея появилась ещё зимой. Повод для мероприятия пришёлся кстати — в этом году Чуйскому тракту исполнилось 100 лет. Он отметил, что раньше автопробеги «Колесо истории» проводились ежегодно, однако уже шесть лет владельцы ретромашин организованно никуда не выезжали.

В автопробеге примут участие четыре машины ГАЗ-АА, более известный как «полуторка», два советских внедорожника — ГАЗ-67 и ГАЗ-69, а также «Москвич-403». Они планируют доехать от Барнаула до границы с Монголией по Чуйскому тракту, а в обратном направлении вернутся в столицу Алтайского края через Аю и село Алтайское, где проходил старый Чуйский тракт. Остановки предусмотрены в знаковых местах, вроде слияния рек Чуи и Катуни, на мосту в селе Иня и других.