Барнаул занял 21 место в России по эффективности троллейбусных перевозок

Барнаул занял 21 место в стране по эффективности троллейбусных перевозок, следует из данных исследования агентства «Стрэтэджи Патнерс», представленное в Общественной палате России. По мнение авторов, Россия остаётся «самой троллейбусной страной в мире». По состоянию на 2022 год, в эксплуатации находится около 9000 километров троллейбусных путей. Данный экологический вид транспорта работает в 40 из 50 крупнейших городов страны, включая Барнаул и Рубцовск. При этом в 13 городах за последний год полностью закрыли троллейбусное сообщение.

Аналитики агентства изучили эффективность перевозок с точки зрения пассажиропотока, который приходится на один троллейбус в будний день. В Барнауле этот показатель составил 572 человека. Одним из лидеров оказался Рубцовск, который расположился на второй строке. Там в будний день один троллейбус перевозит 872 пассажира. Выше показатель — только в Ленинске-Кузнецком — 1025 человек.

В другом критерии — развитие троллейбусной сети — столица Алтайского края занимает 50 место из 99. Рубцовск расположился на 75 строчке. Что касается протяжённости сети, то Барнаул находится на 35 месте в стране, а Рубцовск на 11-м.

А вот в рейтинге появления новых участков с 1992 года столица региона стала одной из худших в России, разместившись на 86 месте.

Напомним, в Рубцовске в 2022 году закупили семь новых троллейбусов за счёт средств краевого бюджета.