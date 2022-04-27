Баскетболисты БК «Барнаул» проиграли заключительный матч сезона в Ижевске

Баскетболисты клуба «Барнаул» проиграли заключительный матч сезона. Финальный турнир чемпионата мужской Суперлиги-1 за 9-15 места проходит в Ижевске.

27 апреля в своей заключительной игре алтайские баскетболисты потерпели поражение от «Динамо» из Владивостока со счётом 77:87 (22:35, 22:20, 20:15, 13:17). Самым результативным в составе «Барнаула» стал Александр Мартынов, который набрал 14 очков.

Таким образом, в Ижевске команда Евгения Горева одержала четыре победы и потерпела два поражения. Независимо от исхода оставшихся матчей, «Барнаул» финиширует в Суперлиге-1 на итоговом десятом месте. Турнир в Ижевске завершится 29 апреля.