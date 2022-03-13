Беженцы из Луганска рассказали о том, как они переехали в Алтайский край и какие трудности испытывают сейчас

Дарья и Михаил Сухоруковы, которые бежали в Алтайский край из Луганска, рассказали «Вестям Алтай» о том, как состоялся их отъезд и с какими проблемами они сталкиваются сейчас.

Об экстренной эвакуации жителям Луганска сообщили в феврале. По словам семьи Сухоруковых, на сборы им потребовалось 10 минут. Они взяли детские вещи, немного еды и уехали в лагерь для беженцев в Ростовской области. Из Ростова Сухоруковы доехали до Москвы, а потом с билетами, которые им купили родители Михаила, переехали в Алтайский край. Здесь люди помогли им вещами и деньгами.

Сейчас Сухоруковы живут в квартире в посёлке Лесном. Девять человек ютятся на 60 квадратных метров.

Семья занимается оформлением паспортов, а Михаил уже нашёл работу в соседнем селе.

В Луганске, где жили Сухоруковы, остались их родители. Из-за возраста они отказались переезжать.