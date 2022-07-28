Чуйский тракт в Алтайском крае дважды перекроют из-за движения военных колонн

29 июля в Алтайском крае дважды будут перекрывать Чуйский тракт из-за движения военных колонн. Об этом сообщили в пресс-службе Госавтоинспекции.

Ограничение движения будет действовать на следующих участках:

с 14:00 до 14:30 на дороге ЗАТО Сибирский — а/д Р-256 «Чуйский тракт» — СНТ «Горизонт» (184 км а/д Р-256);

с 18:30 до 19:00 на автодороге СНТ «Горизонт» (184 км а/д Р-256) — а/д Р-256 «Чуйский тракт» — ЗАТО Сибирский.

Водителей просят с пониманием отнестись к сложившейся ситуации.