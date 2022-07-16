Дорожники «уронили» стелу одного из районов Алтайского края

Дорожники «уронили» стелу Косихинского района в Алтайском крае. Об этом рассказали очевидцы amic.ru.

Конструкция, которая встречала въезжающих на территорию района, теперь не стоит, а лежит на пригорке земли у обочины.

Судя по отвалам и грязи вокруг, рядом с местом, где стояла стела, ведутся дорожные работы. Предполагается, что после того, как работы будут завершены, конструкция вернется на привычное место.