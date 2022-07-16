Дорожники «уронили» стелу одного из районов Алтайского края
Она аккуратно лежит на обочине и дожидается своего возвращения на место
16 июля 2022, 10:43, Илья Звягинцев
Дорожники «уронили» стелу Косихинского района в Алтайском крае. Об этом рассказали очевидцы amic.ru.
Конструкция, которая встречала въезжающих на территорию района, теперь не стоит, а лежит на пригорке земли у обочины.
Судя по отвалам и грязи вокруг, рядом с местом, где стояла стела, ведутся дорожные работы. Предполагается, что после того, как работы будут завершены, конструкция вернется на привычное место.
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