ДТП с трамваем заблокировало движение в Барнауле
Авария случилась на переезде через пути
3 августа 2022, 20:56
Авария с участием трамвая произошла на улице Попова в Барнауле. Как сообщает паблик «Инцидент Барнаул», движение вагонов в сторону улицы Энтузиастов было временно заблокировано.
Согласно кадрам с места происшествия, транспортные средства столкнулись на переезде через трамвайные пути. О пострадавших в инциденте не сообщается.
Напомним, что 2 августа в Бийске в районе Заречья разбился трамвай. Вагон сошёл с рельсов и заблокировал движение по маршруту № 5.
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