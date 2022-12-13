Единственный за Уралом: в Барнауле состоялось открытие шахматного клуба Алтайского края

Губернатор Алтайского края Виктор Томенко принял участие в открытии шахматного клуба в Барнауле. Как сообщает пресс-служба правительства региона, на проект из бюджета края выделили около 30 млн рублей — процесс реконструкции занял 7 месяцев.

В обновленных помещениях можно проводить спортивные мероприятия, размещая до 250 шахматистов одновременно. Также там появился компьютерный класс, который соответствует всем требованиям участия в онлайн турнирах.

В ходе мероприятия Томенко поздравил членов и ветеранов клуба с переездом в новое здание и отметил, что Алтайский край гордится достижениями своих шахматистов.

«Этот вид спорта имеет много общего и с искусством, и с творчеством. Я всех вас поздравляю и хочу сказать, что Правительство края будет продолжать поддерживать ваши начинания, вашу работу. Мы вместе будем это делать с депутатским корпусом — Алтайским краевым законодательным собранием. И будем ждать новых наших победителей, новых успехов. Из последнего, что мы знаем, помним, чем гордимся — это успешное выступление нашей команды на спартакиаде учащихся, когда впервые в прошедшем году удалось победить и Новосибирск, и Кемерово, и вошли в восьмерку лучших команд Российской Федерации, став лучшими в Сибири. А Виктория Лоскутова у всех на слуху — её успехи, её достижения. В чемпионате Европы среди девушек стала первой», — отметил глава региона.

Зампред правления, глава технической дирекции Российской шахматной Федерации Александр Ткачев поблагодарил Томенко за внимание к развитию данного вида спорта в регионе, особо подчеркнув, что клуб такого формата — единственный за Уралом.