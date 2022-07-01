Экс-главу Минспорта Алтайского края снова попытались оштрафовать за покупку «не той» беговой дорожки

Управление Федерального казначейства продолжает судиться с экс-министром спорта Алтайского края Алексеем Перфильевым. Ведомство в 2021 году пришло к выводу, что он допустил нецелевое расходование средств на 18,5 тысячи рублей за покупку «не той» беговой дорожки для Краевой школы олимпийского резерва, пишет «Алтапресс». Бывшего чиновника сначала пытались оштрафовать за ошибку, после дважды подавали в суд, но успеха ведомству достичь не удалось.

Так, в 2021 году казначейство проверило, как в Алтайском крае использовали средства федерального бюджета, выделенные на госпрограмму «Развитие физической культуры и спорта». Выяснилось, что в 2019 году в школу олимпийского резерва поставили беговую дорожку DFC, которая не входит в перечень, установленный приказом Минспорта РФ. В казначействе сочли, что Перфильев, будучи министром, допустил нецелевое расходование средств на 18,5 тысячи рублей.

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Сотрудники ведомства составили протокол об административном правонарушении, а после вынесли постановление о привлечении министра к ответственности и штрафе в размере 20 тысяч рублей. Перфильеву удалось оспорить постановление — сначала в Центральном районном суде Барнаула. Там он объяснил, что беговая дорожка включена в федеральные стандарты спортивной подготовки по базовым видам спорта, развиваемым Краевой школой олимпийского резерва. Тяжёлых последствий нарушение не повлекло и существенного ущерба он такими действиями не нанёс.

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В результате суды прекратили административное дело, однако, скорее всего, по процедурным основаниям — из-за истёкших сроков давности в два года. Казначейство подало жалобу в краевой суд и 22 июня он поддержал решение нижестоящей инстанции.