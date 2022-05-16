Ежегодная акция ЛДПР «Грядка Жириновского» состоялась в Алтайском крае

Алтайские либерал-демократы провели традиционную акцию по раздаче семян населению. Мероприятие носит название «Грядка Жириновского» и охватывает всю страну, сообщает пресс-служба регионального отделения ЛДПР.

Социальный проект стартовал несколько лет назад с подачи лидера партии Владимира Жириновского в помощь садоводам и дачникам. Акция проходит под лозунгом «Время сеять добро!». В этом году жители городов и районов Алтайского края по традиции смогли бесплатно получить наборы семян овощных культур. Так, в минувшие выходные активисты раздавали семена на улицах Барнаула, Рубцовска и крупных райцентров. В Бийске либерал-демократы доставили коробку семян в Совет ветеранов.

В набор входят семена огурцов, моркови, свёклы, укропа, редиса, петрушки. Те, кого «Грядка Жириновского» в прошлом сезоне порадовала урожаем, отмечают отличную всхожесть и качество семян. Партийцы уверены, что и в этом году жители края вырастят отменные овощи и зелень на своих участках. Кроме того, урожай станет хорошим подспорьем в условиях, когда в магазинах цены на продукты питания стремительно выросли.