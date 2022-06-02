Как Барнаул пережил первые полторы недели после закрытия моста на Новом рынке и что будет дальше

Через полторы недели после закрытия моста на Новом рынке дорожная ситуация в Барнауле стабильная. Общественный транспорт стал ездить быстрее, на троллейбусах серьёзно сократился пассажиропоток. Водители же стоят в пробках, но уже привыкают к новой схеме движения. Об этом рассказали власти города, начальник барнаульского ГИБДД Олег Каркошкин и директор ДСУ № 4 Николай Данилин на пресс-конференции в мэрии 1 июня.

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На автобусе лучше?

Общественный транспорт в Барнауле сейчас ходит без перебоев, отмечают власти. Выделенные полосы дали результат, и в долгих пробках он не стоит. Замглавы города по дорожному хозяйству и транспорту Антон Шеломенцев рассказывает, что после закрытия моста были заторы на трамвайных линиях на улицах Советской Армии и Челюскинцев. Но специалисты быстро успели с ними разобраться, и скорость трамваев увеличилась. Время пути сократилось примерно на пять минут, говорит начальник отдела ГИБДД по Барнаулу Олег Каркошкин.

Что касается пассажиропотока, то по автобусам о первых результатах можно будет говорить только в июне-июле. А вот по электротранспорту первые цифры уже есть. Из-за реконструкции моста троллейбусные маршруты сократились до Дома Быта, и поэтому их пассажиропоток упал на 35-40%. Раньше они перевозили в среднем 6-8 тысяч пассажиров, а сейчас — 4-5 тысяч, отмечает чиновник. По отдельным трамвайным маршрутам пассажиропоток вырос. Это касается, например, «тройки».

Но полная картина будет ясна только осенью. Сейчас её дать трудно, отмечает Шеломенцев. Ведь летом пассажиропоток всегда сокращается, из-за того что люди ходят в отпуска, а студенты уезжают.

В целом к увеличению числа пассажиров осенью в мэрии готовы, уверяет чиновник. Количество электротранспорта в городе увеличится. В этом году правительство Алтайского края планирует закупить для города 10 трамваев. Автобусы у перевозчиков имеются, нужно только пустить их на линию. А для этого необходимы водители. Их власти собираются привлекать, отмечает Шеломенцев.

А вот реанимировать «отменённые» маршруты сейчас трудно, объясняет чиновник. Например, осенью власти разорвали контракт с перевозчиком, отвечающим за 19-й маршрут, и на его место никого не нашли. Для компаний пассажиропоток на этом направлении считается низким. И сегодня без увеличения бюджетных средств возродить его нельзя, говорит Шеломенцев.

Автобус / Фото: amic.ru

Первая пилюля

Автомобилисты же сейчас стоят в длинных пробках и испытывают на себе много проблем. Правую полосу отдали под «выделенку», так что места на дорогах осталось мало. Ехать по выделенной полосе не имеют права ни обыкновенные автомобили, ни даже большинство барнаульских такси. Машины от агрегаторов («Яндекс.Такси», «Максим» и другие) не зарегистрированы в этом качестве, рассказывает Олег Каркошкин. У них нет путевого листа, шашечек на крыше, они не соблюдают другие необходимые правила. Поэтому таким «такси» нельзя въезжать на полосу для общественного транспорта, и их штрафуют, как всех остальных водителей.

Олег Каркошкин рассказывает, что уже выявлено более 300 выездов на выделенные полосы. По его словам, сейчас работники ГИБДД ловят нарушителей, но цели наказать как можно больше водителей у них нет. Инспекторы сконцентрированы на том, чтобы упростить пешеходам жизнь на проспекте Калинина и сделать так, чтобы автомобили нормально поворачивали налево на проблемных участках.

В конце июля на выделенных полосах должны заработать камеры видеонаблюдения. К этому времени автомобилисты уже привыкнут к «выделенкам». Сделать это им рано или поздно придётся, говорят власти. Тем более что такие полосы для электрического и автомобильного транспорта могут остаться на дорогах Барнауле и после того, как ремонт моста закончится.

«Выделенные полосы — это первая пилюля для того, чтобы начать возрождение и восстановление общественного транспорта. Человек будет предпочитать автомобилям стабильно работающий, быстрый городской транспорт. Из всех необходимых пунктов пока у нас есть только выделенные полосы, а комфорт и качество требуют серьёзных капитальных вложений», — рассказывает Шеломенцев.

За имеющимися выделенными полосами в мэрии обещают внимательно следить. Зимой половину правой полосы обычно заваливает снегом, там образуется наледь. И часть дороги оказывается недоступной для водителей. Антон Шеломенцев обещает, что объездные пути, которые сейчас принимают на себя основную транспортную нагрузку, будут в идеальном состоянии и зимой, и летом.

«Сейчас прорабатываем, что надо предпринять. Может быть, выделим дополнительное финансирование, будем привлекать дополнительные организации, переориентируем тех, кто занимается содержанием участков улиц в Барнауле», — говорит Шеломенцев.

Пробка / Фото: amic.ru

Как идут работы?

Сейчас на мосту работают ДСУ № 4 и субподрядные организации. Пока ни о каких опережающих темпах речи не идёт, признаётся директор управления Николай Данилин. По его словам, за время с начала работ у них появились только новые вопросы.

Например, на мосту рабочие обнаружили коммуникации, которых не было в проекте. Но это обычные проблемы, и специалисты их отрабатывают, отмечает Данилин. Это, конечно, не сокращает срок работ, но и не увеличивает его, отмечает директор ДСУ № 4.

Скоро на объекте должны начаться работы в зоне основной инфраструктуры РЖД. Свои конструкции уже демонтировал Горсвет. Горэлектротрансу осталось только убрать опоры, подрядчик по коммуникациям теплосети сейчас демонтирует трубы.

Возможно, эксперты ещё пересчитают цену контракта. По некоторым позициям реальные цены на рынке уже расходятся со сметой. Сейчас серьёзно повысился ценник на металлоконструкции. Но чтобы изменить цифры в бумагах, надо пройти экспертизу, самостоятельно сделать это подрядчик не может.

«Как только у проектировщика появится время заняться ценами, мы свои замечания ему выскажем, он посчитает, мы согласуем с администрацией, пройдём экспертизу, и, может быть, после её прохождения нам скажут, что никакого увеличения вообще не будет. Мы можем только попросить. Сейчас металл стоит дороже, чем в смете. Это факт», — говорит Данилин.

По словам Антона Шеломенцева, возможное повышение цен — ситуация нормальная. Такие сложные объекты подразумевают дополнительные работы и изменения сметы. И сейчас из-за санкций власти позволяют быть гибкими в ценообразовании. Но подрядчик должен обязательно проходить экспертизы, проверки и согласования. После них, возможно, произойдут некоторые изменения.

Напомним, что на данный момент стоимость работ на мосту — 1,7 млрд рублей. Реконструкция должна закончиться к 30 ноября 2023 года.

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