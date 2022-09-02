Ко Дню города и в день праздника в Барнауле перекроют несколько дорог

В Барнауле для проведения праздничных мероприятий, приуроченных ко Дню города, перекроют несколько дорог.

С 20:00 1 сентября до 21:00 4 сентября закрыт проезд по проспекту Социалистическому от Молодёжной до Димитрова.

3 сентября в городе перекроют следующие улицы:

с 08:00 до 23:00 — по улице Мерзликина от Социалистического до Геблера;

с 10:00 до 22:30 — проезд к площадям в районе Дворца культуры «Южный» (ул. Чайковского, 21) и перед зданием по адресу: ул. Германа Титова, 9 (от ул. 5-й Западной до ул. 80-й Гвардейской Дивизии);

с 13:00 до 23:00 — по улице Георгия Исакова (от чётной стороны Островского до нечётной стороны Островского).

Также отмечается, что вместе с перекрытием дорог изменятся схемы движения общественного транспорта.

С полным списком изменений можно ознакомиться на сайте пресс-службы мэрии.