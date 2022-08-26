Жесткое столкновение трех автомобилей произошло на трассе Барнаул — Новосибирск у поворота на сел Санниково. Согласно кадрам с места происшествия, которые опубликовало сообщество «Инцидент Барнаул», ДТП произошло возле пешеходного перехода.

«Судя по расположению автомобилей пока одни останавливались у пешеходного перехода, другой отвлекался от дороги», — отметил очевидец.

На месте работают сотрудники ГИБДД, предположительно, серьезно пострадавших в инциденте нет.