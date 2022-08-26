Кто-то «зазевался»: ДТП с тремя автомобилями произошло на трассе Барнаул — Новосибирск
На месте работают сотрудники ГИБДД
26 августа 2022, 20:19
Жесткое столкновение трех автомобилей произошло на трассе Барнаул — Новосибирск у поворота на сел Санниково. Согласно кадрам с места происшествия, которые опубликовало сообщество «Инцидент Барнаул», ДТП произошло возле пешеходного перехода.
«Судя по расположению автомобилей пока одни останавливались у пешеходного перехода, другой отвлекался от дороги», — отметил очевидец.
На месте работают сотрудники ГИБДД, предположительно, серьезно пострадавших в инциденте нет.
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