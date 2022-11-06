Стали известны подробности жёсткого ДТП с возгоранием, которое произошло на трассе Барнаул — Новосибирск. Напомним, 5 ноября около 6 вечера недалеко от Черепаново столкнулись два грузовика, в результате один из них загорелся.

Ранее сообщалось, что оба водителя пострадали. Один из них получил ожоги, второй — резаные раны. Обоих госпитализировали в больницу в Черепаново. Также погибла женщина, которая на момент аварии находилась в кабине одного из грузовиков.

По словам очевидцев, один из водителей поднимался в гору, когда ехал из Новосибирска в Черепанова. Другая фура ехала из Барнаула и решила пойти на обгон.

«Водовоз ехал по своей полосе, и он вроде как начал ему уступать, а второй пошёл обратно в свою полосу и его заломало. От удара кабину грузовика разнесло, и он загорелся», — цитирует его «КП-Новосибирск».

Свидетель добавляет, что в грузовике водитель был с женой.



«Это чудо, что водитель не погиб, потому что кабину всю разнесло, запчасти по дороге разбросаны. Он лез за своей женой в кабину, я его силой оттащил. Водитель говорить не мог. Когда уже подбежали гаишники и медик, мужчина через силу смог сказать, что она там», — сказал очевидец.