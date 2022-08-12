Мишустин поддержал инициативу по реконструкции корпуса Алтайского краевого центра охраны материнства и детства

12 августа в рамках рабочего визита председателя правительства РФ Михаила Мишустина состоялась его встреча с губернатором Алтайского края Виктором Томенко. Как сообщает пресс-служба правительства региона, премьер поддержал инициативу по реконструкции инфекционного корпуса краевого центра охраны материнства и детства — правительство окажет помощь краю.

В ходе встречи политиками обсуждалась реализация индивидуальной программы социально-экономического развития Алтайского края, по которой региону ежегодно выделяется 1 миллиард рублей. По словам Виктора Томенко, на данный момент в рамках программы создано 1700 рабочих мест за 2020 и 2021 годы, введён в эксплуатацию промышленный парк в Рубцовске, привлечены внебюджетные инвестиции в размере более 6 млрд рублей. В этом году продолжается реализация нескольких направлений индивидуальной программы, в том числе пополнение фондов развития.

Также Томенко и Мишустин обсудили строительство жилья и социальных объектов. Отмечается, что по решению правительства России началось строительство хирургического корпуса краевого центра охраны материнства и детства. На возведение медицинского учреждения и оснащение оборудованием понадобится 5,1 млрд рублей, тогда как федеральные власти уже выделили на строительство хирургического корпуса 3,8 млрд рублей.

Томенко также обратился с просьбой оказать помощь при проведении капитального ремонта инфекционного отделения центра охраны материнства и детства — Мишустин поддержал данную инициативу, подчеркнув особую важность развития детского здравоохранения.

Также алтайский губернатор рассказал, что на сегодняшний день в крае около 400 школ требуют капитального ремонта. Реализуемая региональная программа вместе с принятыми на федеральном уровне решениями позволят до 2025 года эти школы отремонтировать.