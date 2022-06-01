На набережной Речного вокзала в Барнауле продолжается благоустройство за 15 млн рублей

На ранее неблагоустроенной части набережной Оби на Речном вокзале в Барнауле продолжаются работы по благоустройству. Как сообщает пресс-центр мэрии города, сейчас подрядчик СК «Город» монтирует сваи для подпорной стенки.

Всего в ближайшее время для подпорной стенки установят более 30 свай. Также продолжается разбивка участка для устройства асфальтобетонного покрытия. После этого работники приступят к обустройству пешеходных дорожек, а также займутся ремонтом и благоустройством существующей подпорной стены.

После на обновлённой набережной планируют поставить скамейки, лежаки, урны, освещение, а на северном входе и на южной границе обустроят три велопарковки. Осенью же тут планируют высадить два десятка деревьев — ивы, яблони, клёны и липы. Всего на благоустройство выделили более 15 млн рублей.

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Недвижимость По птичьему веленью. Снос речного вокзала в Барнауле отложили, чтобы спасти популяцию ласточек

Напомним, что запланированный на 30 мая снос здания речного вокзала так и не начался: компания-застройщик решила отложить работы, чтобы спасти популяцию ласточек. Эти птицы много лет вили гнёзда под крышей речпорта, а сейчас готовят своих птенцов к первым полётам. По словам строителей, за ласточками будут следить специалисты-орнитологи, и как только птицы покинут гнёзда, работы по демонтажу продолжат.