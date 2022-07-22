«На особом контроле». Виктор Томенко потребовал сделать дороги Алтайского края безопаснее

Губернатор Алтайского края Виктор Томенко взял под особый контроль вопрос безопасности на трассах региона. Он поставил перед правительством задачу исправить ситуацию и снизить предельный показатель смертности в ДТП. На эти цели краевые власти готовы тратить миллиарды рублей: расширять дороги, реконструировать перекрестки и делать дополнительное освещение на улицах крупных городов. Эти и другие меры борьбы со смертельными ДТП обсуждали 21 июля на заседании комиссии по обеспечению безопасности дорожного движения.

«Каждое смертельное ДТП — трагедия для близких»

Число аварий в Алтайском крае за шесть месяцев 2022 года по сравнению с прошлым годом сократилось на 19%. Но их последствия стали более тяжелыми, сообщил исполняющий обязанности начальник краевого ГИБДД Игорь Костюченко. Всего, согласно данным ГИБДД, на дорогах Алтайского края погибли 112 человек, в то время, как год назад было зарегистрировано 103 погибших.

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Виктор Томенко обратился к участникам совещания с требованием «мобилизовать силы», чтобы исправить ситуацию на дорогах: «Печальная статистика. Каждое смертельное ДТП — трагедия для близких. Нам необходимо мобилизовать все силы, чтобы улучшить положение дел. С ситуацией нужно разбираться. Найти такие решения и меры, которые бы реально могли преодолеть ситуацию», — сказал губернатор.

Основные причины аварий на дорогах Алтайского края — несоблюдение скоростного режима, нарушение правил проезда перекрестков и пешеходных переходов, выезд на полосу встречного движения, неправильный выбор дистанции, нарушение требований сигнала светофоров.

Министр транспорта Алтайского края Антон Воронов подчеркнул, что аварийность в регионе снижается, хотя ситуация ещё далека до идеала. В целом тенденция в крае очень положительная: за последние пять лет почти на треть снизилось количество ДТП из-за недостатков в содержании или обустройстве дорог. В текущем году в регионе планируется отремонтировать около 800 километров дорог, что позволит улучшить безопасность на сложных участках.

Однако на печальную статистику, по словам министра, серьезно влияет наплевательское отношение водителей, которые садятся пьяными за руль. Так, например, несколько недель назад в Поспелихе нетрезвый мужчина с семьей поехал покупаться на речку и не справился с управлением автомобиля. В результате девять человек получили серьезные травмы.

«В этом году мы отмечаем всплеск аварий по вине нетрезвых людей. Никто из пассажиров даже не пытался остановить таких водителей. В результате с начала года в таких ДТП уже погибло 28 человек. Мы намерены усиливать пропаганду по борьбе с пьянством за рулем», — пояснил Антон Воронов.

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Как будут бороться с аварийностью

У краевых властей, по словам Виктора Томенко, есть четкий план борьбы по снижению аварийности на трассах. Уже в этом году в правительстве намерены направить на эти цели 168 миллионов рублей. Планируют закупить комплексы видеофиксации нарушений, установить дополнительные знаки, нанести разметку и модернизировать светофоры.

Кроме того, усилят работы по оказанию медицинской помощи пострадавшим в аварии, а также усилят пропаганду в школах, чтобы дети помнили, как правильно переходить дорогу.

Помимо этого собираются повысить требования к уровню профессиональной подготовки водителей.

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Начальник Упрдор «Алтай» Анатолий Волков сообщил, что водители более дисциплинированы, если знают, что на участке стоит камера видеофиксации.

«Мы отмечаем, что там, где уже стоят камеры фиксации нарушений, водители стали более дисциплинированными и сбавляют скорость. Это позволило нам за этот год снизить аварийность на федеральных трассах сразу на 18%», — отметил Анатолий Волков.

По его словам сейчас на федеральных трассах установлено 59 комплексов видеофиксации нарушений. Прорабатывается вопрос о дополнительном финансировании на эти цели.

По итогам совещания губернатор Виктор Томенко поручил главам всех муниципалитетов региона проанализировать причину резкого роста количества смертельных ДТП. По словам главы региона, правительство будет держать на особом контроле эту проблему.