Ностальгические фото советских пионеров и воспоминания о детстве в галстуках известных персон Алтайского края

Фото: visualhistory.livejournal.com, supercoolpics.com, kommersant.ru

100-летие отмечает 19 мая 2022 года Всесоюзная пионерская организация им В. И. Ленина. Через неё прошли, кажется, все дети Советского Союза. И не дай Бог, если вдруг из-за плохих оценок или хулиганского поведения тебе грозило исключение — позор этот был несмываем. И пусть кое-кто сегодня утверждает, что в этой детской организации все ходили одинаковым «строем», говорили в один голос и не приветствовали собственное мнение. С этим готовы поспорить те, кто помнит песни у пионерских костров, командный дух, ощущение единства и ответственности за порученное тебе дело. Сегодня, в день рождения Пионерии публикуем фотоподборку советских пионеров, а также воспоминания из пионерского детства известных персон Алтайского края, которыми они делились с amic.ru в разные годы.

Сергей Писарев, директор «Барнаульского зоопарка», депутат АКЗС:

Сергей Писарев / Фото: vk.com

— Я помню 1967-й год, когда нас приняли в пионеры. Мы стояли на втором этаже в огромном коридоре школы № 3 города Змеиногорска у бюста Ленина, возле которого дежурили пионеры, а мимо проходящие отдавали «салют». Нас выстроили в шеренгу, на левой руке, согнутой в локте, висел галстук. Он был новенький. Наши старшие товарищи по школе — уже пионеры — подходили и повязывали галстук. Замечательное время было. Оно позволяло нам, прежде всего, общаться друг с другом, участвовать в мероприятиях, которые устраивали вожатые, ходить в походы, играть в «Зарницу». Главное событие — знаменитый пионерский костёр. Ученики нашей школы 19 мая поднимались на гору Змеиную, где устанавливали огромное костровище и зажигали в 10 вечера высоченный костёр. Мы читали речёвки, проводили игры, викторины. Мне в пионерии всё нравилось. Реально всё нравилось. Дружба пионерская осталась на годы. Я принимал участие во всех школьных мероприятиях и многое, что во мне сегодня есть организационное, идёт с тех пор.

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Общество Всегда готов! Фотографии советских пионеров

Артём Поломошнов, президент федерации шахмат Алтайского края:

— Пионерия в моих воспоминаниях связана с большим количеством событий, но наверное, к самым ярким из них можно отнести сам факт вступления в пионеры. В пионеры принимали поэтапно, в первую очередь, самых успевающих в школе ребят, ну и далее в порядке снижения успеваемости. Всего было три этапа — после первой четверти, после второй и после третьей. Каждый приём был торжественный. В дружину нашей школы приём проходил в Доме культуры БМК (сегодня это здание Молодёжного театра Алтая), счастливчиков вызывали на сцену и торжественно принимали. Все должны были наизусть заучить клятву пионера. Я помню, что очень волновался, хотел быть принятым именно в первой партии. Учился, старался. И мечта сбылась, мне объявили, что меня примут в пионеры после первой четверти. Два дня я учил наизусть клятву, учился завязывать галстук «подушечкой» и гордый ходил по школе после приёма в пионеры.

Фото предоставлено героем публикации. Артём Поломошнов в центре в нижнем ряду

В пятом классе о нашей семье выпустили репортаж во Всесоюзной газете пионеров «Пионерская правда». Наша семья — мама, папа, мой брат и я — стали победителями городского конкурса «Мама, папа, я — шахматная семья». После этого репортажа посыпались письма со всего Союза и даже из-за рубежа — ГДР, ЧССР, Болгарии, где были также пионерские дружины. Письма приходили на адрес нашей школы, нашего класса, для меня. Большая работа, но это было здорово.

Много воспоминаний связано с военно-патриотической игрой «Зарница». Много хорошего было и в пионерских лагерях. Хотя, может, это просто детство — самая счастливая пора, в которой всё кажется самым лучшим.

Сергей Серов, депутат АКЗС:

А.Романенко — слева, С. Серов — справа / Фото: Вячеслав Мельников/ amic.ru

— Только самые хорошие воспоминания, ностальгия даже. Тогда это была военно-патриотическая подготовка на раннем этапе: создание отрядов, хождение строем, команды. Для меня был большой праздник, когда в четвёртом классе приняли в пионеры, вручили красный галстук. Запомнилась космическая тема — тогда в 60-х годах этому направлению уделяли огромное внимание. У меня на всю жизнь закрепились навыки коллективного труда, организации, ответственности за себя и товарища, это всё мне здорово пригодилось. Навсегда останется в памяти, как выходили на поля убирать сахарную свёклу, собирали для сдачи металл и макулатуру, пели у костров, играли в «Зарницу». А ещё мы помогали фронтовикам и инвалидам. Помню, как дяде Мише Старцеву, деду Фоме Горбунову помогали колоть дрова, расчищать снег, в субботу воду в баню наносить.

Ирина Солнцева, депутат АКЗС:

Ирина Солнцева / Фото: Вячеслав Мельников

— В моей жизни были интереснейшие годы, проведённые в краевом пионерском штабе «Искорка». Помню, как мы вели большую поисковую работу артековцев, эвакуированных в годы войны из Крыма в Белокуриху. Сначала мы собирали материалы об их жизни, потом передали их в артековский музей, оставили их контакты, и они стали вновь между собой общаться. Спустя более сорока лет в 1984 году бывшие артековцы встретились в Белокурихе. Наш штаб помогал в организации различных мероприятий в районах края, мы участвовали в зимней и летней учёбе пионерско-комсомольского актива, мероприятиях городского и краевого уровней, слётах. Здесь нам прививали чувство патриотизма, ответственности, любви к своей Родине, своей истории и культуре, воспитывали духовные, нравственные качества, развивали творческие способности, самоуправление. В «Искорке» я узнала, что такое настоящая дружба на всю жизнь.

А вы были пионером? Что запомнилось вам из вашего детства?