Одна дорога в Алтайском крае остается закрытой из-за подтопления

В Алтайском крае по-прежнему остаётся закрытым участок дороги Алейск — Безголосово — К-13, сообщает «Алтайавтодор». Его закрыли ещё 1 апреля из-за последствий весеннего паводка.

Во всех остальных направлениях дороги полностью открыты.

Также в дорожной компании сообщили, что из-за проведения в Алтайском районе соревнований по велоспорту «Алтайская весна» будет введено ограничение на дорогах:

8 и 9 мая с 09:00 до 13:00 Алтайское — Ая — Бирюзовая Катунь с км 51+300 — км 57+734 (от поворота на Altai Palace до границы с ОЭЗ «Бирюзовая Катунь);

8 мая на участке село Нижнекаянча — игорная зона «Сибирская монета» с км 0+000 — км 8+121.

Отметим, что, по данным Гидрометцентра, уровень воды в реках Алтайского края постепенно снижается. В Оби районе Камня-на-Оби вода ушла на 12 см, в районе Барнаула — на 28 см, возле Усть-Пристани — на 3 см, в реке Чумыш в районе Тальменки — на 58 см, в Алее в Рубцовске — на 1 см.

Рост отмечался только в реке Бии в районе Бийска — на 3 см, до 156 см, однако до критической отметки всё ещё далеко.