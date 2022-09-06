Омский лжеюрист обманул двух уважаемых алтайских бизнесменов на десятки миллионов рублей

В Омской области приговорили к пяти годам колонии лжеюриста Дмитрия Степанова, а также арестовали квартиру, сооружение канализации и АЗС, пишут «Коммерческие вести».

Подсудимого признали виновным в трёх преступлениях. За использование поддельного документа назначили 120 часов обязательных работ, но от наказания освободили из-за срока давности. За мошенничество дали три года лишения свободы, за растрату — четыре с половиной года. В итоге по совокупности — пять лет колонии общего режима.

«Кроме того, удовлетворены два гражданских иска на суммы: 21,197 млн рублей и 15,997 млн рублей. Для обеспечения возмещения ущерба сохранены аресты на имущество: квартиру, долю в бизнесе, сооружение канализации, АЗС с мойкой автомобилей и земельный участок», — отмечает издание.

Обвинение Степанову предъявили в январе 2018 года. Пострадавшими признали двух алтайских предпринимателей — Виктора Яцковского и Сергея Радченко, учредителей алтайского Фонда поддержки малого и среднего бизнеса, депутатов из Ярового.